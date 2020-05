Xbox Series X: novità ogni mese, ecco gli eventi di Xbox 20/20

Il 2020 sarà ricordato come l’anno della next gen, con Xbox Series X e PlayStation 5 che andranno a muovere i primi passi verso una nuova era del gaming su console. Sebbene al momento ci manchino ancora molte informazioni sulle due piattaforme di prossima generazione, a partire dal prossimo giovedì 7 maggio inizierà la campagna Xbox 20/20; una serie di appuntamenti mensili dove Microsoft annuncerà tutta una varietà di novità targate Xbox.

Questi appuntamenti andranno avanti per tutto il resto dell’anno e permetteranno a Microsoft di tenere sempre aggiornati gli appassionati su quello che li aspetta su Xbox Series X, su PC, sugli Xbox Game Studios, sul servizio ad abbonamento Xbox Game Pass e su Project xCloud, la nuova piattaforma di gaming in streaming della compagnia di Redmond.

A partire da giovedì 7 maggio, gli eventi digitali targati Xbox 20/20 si concentreranno sul mostrare diversi gameplay next gen, trailer di annunci e primi sguardi alle produzioni che sono attualmente in fase di sviluppo per Xbox Series X, compreso il primo gamepaly ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla. I protagonisti di questo primo appuntamento saranno i titoli prodotti dalle terze parti, mentre per dare uno sguardo più concreto su cosa stanno lavorando le 15 software house degli Xbox Game Studios si dovrà attendere fino al mese di luglio.

A proposito di tutte queste novità imminenti si è voluto esprimere Jerret West, dirigente del marketing della divisione Xbox, che sulle pagine di Wire Xbox ha tenuto a dichiarare che, durante i prossimi eventi digitali, ci sarà la possibilità di vedere giochi proveniente dagli sviluppatori e publisher di tutto il mondo ottimizzati per Xbox Series X. “Questi titoli sono stati ideati per sfruttare le potenti funzionalità di Xbox Series X tra cui: una risoluzione 4K fino a 120 frame al secondo, DirectStorage, Ray Tracing DirectX, tempi di caricamento veloci e molto altro ancora. Questi giochi saranno incredibili.”

Ci siamo quasi quindi, è solamente questione di ore e avremo la possibilità di dare uno sguardo ai primissimi gameplay ufficiali della next gen. Vi ricordiamo che la campagna Xbox 20/20 inizierà già dopodomani, giovedì 7 maggio con un nuovo Inside Xbox. Sarà possibile seguire questo primo evento digitale sui canali social di Xbox a partire dalle ore 17:00 (orario italiano). Cosa ne pensate dei programmi di Microsoft per la propria console next gen Xbox Series X?