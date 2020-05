Xbox Series X, i giochi ottimizzati gireranno fino a 120 FPS in 4K con supporto al raytracing

Si è concluso da poche ore l‘Inside Xbox, evento dedicato alla presentazione di nuovi giochi in uscita per Xbox One e per la futura Xbox Series X, ma le sorprese della casa di Redmond non sono finite qui: difatti, poco dopo il termine della presentazione, sono giunte nuove informazioni dedicate alle potenzialità della nuova console.

Microsoft ha comunicato la creazione di un nuovo programma simile a quanto accaduto con Xbox One X Enhanced, denominato “Optimized for Xbox Series X“, ovvero vi saranno diversi titoli ottimizzati appositamente per lavorare al meglio sull’hardware di Xbox Series X. Questo significa che un gioco potrà funzionare in 4K, HDR, o una delle due funzioni citate. Grazie a questa nuova funzione, i giochi si avvantaggeranno sfruttando tutte le potenzialità offerte dalla console next-gen.

Dunque, il 4K a 60 FPS è garantito per tutti i futuri titoli della nuova console, con la possibilità di scegliere di arrivare fino al 4K a 120 FPS per alcuni giochi specifici, come il prossimo DIRT 5, presentato proprio oggi durante l’evento: non è chiaro come i giochi potranno sfruttare tale sistema, ma con un primo sguardo, possiamo ipotizzare che tale opzione abbasserà alcuni dettagli grafici meno importanti per garantire un framerate più elevato. L’obiettivo base per Series X è lavorare a 60 FPS senza mai andare al di sotto della soglia, segnando ipoteticamente la fine dei 30 FPS su console.

I giochi Optimized for Xbox Series X supporteranno inoltre il DRX, o DirectX Raytracing, tramite il quale i giochi daranno origine a giochi di luci, ombre e riflessi fotorealistici, assieme al DirectStorage che permetterà di velocizzare al massimo le velocità di caricamento dei propri giochi, grazie alla presenza del nuovo SSD NVMe. Completa poi il quadro generale lo Smart Delivery, una funzione che permetterà ai possessori di un gioco cross-gen di passare un titolo comprato per Xbox One su Xbox Series X, con tutti i benefici che ne derivano.