Xbox Series X: nuove informazioni sui giochi in arrivo a breve?

Ieri, lunedì 16 marzo, Microsoft ha finalmente rivelato tutte le specifiche tecniche della nuova console Xbox Series X: stando a quanto dichiarato dalla casa produttrice, la nuova console sarà circa il doppio più potente di una Xbox One X, che di per se è già la console dell’attuale generazione più potente sul mercato. La nuova Series X, inoltre, avrà al suo interno un processore AMD Ryzen Zen2, 16 GB di RAM GDDR6, SSD NVMe e supporto al Ray Tracing.

Tralasciando le specifiche dell’hardware, di cui ormai sappiamo praticamente tutto, controller incluso, lo stesso non si può dire dei giochi sviluppati per la nuova Xbox. Uno tra i pochi giochi che ci ha permesso di ammirare la potenza della nuova console, sebbene soltanto in trailer, oltre a Gears 5, è stato Hellblade 2: Senua’s Saga, presentato durante i Game Awards 2019 e sviluppato dal team Ninja Theory.

Poco prima dell’inizio del trailer di gioco, abbiamo potuto notare le parole “in-game footage“, ovvero un trailer ricreato con lo stesso motore grafico che il gioco utilizzerà, oltre allo splendido lavoro di motion capture che il team di sviluppo ha fatto ricreando l’attrice di Senua nel gioco. Oltre al trailer, tuttavia, non si hanno ulteriori notizie e dettagli sul gioco.

Domani, 18 marzo, Microsoft ha in programma un panel Xbox alla GDC Online, incentrato sulla Xbox Series X e su Project xCloud. Sono in molti ad ipotizzare che questo evento, anziché essere incentrato sulle specifiche tecniche, vedrà come protagonisti alcuni dei giochi per Xbox. Si ipotizza un reveal di Forza Motorsport 8, nuovi titoli, sequel o remake, o perchè no, sarà proprio all’evento di domani che avremo altre novità su Hellblade 2.

Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora nulla di certo: attendiamo, pertanto, le 19:40 ora italiana, quando inizierà il panel Microsoft alla GDC 2020.