Xbox Series X: NBA 2K21 pesa troppo sulla console Microsoft, scatta la polemica

Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo parlato innumerevoli volte di tutte le caratteristiche che andranno a contraddistinguere Xbox Series X/S e PlayStation 5, le nuove console targate Microsoft e Sony che avranno il compito di contendersi le attenzioni del pubblico nel corso della Next-Gen oramai alle porte. Tra tante certezze e chiarimenti vari, non è però mancato qualche dubbio, mosso in particolare nei confronti dello spazio che verrà offerto ai videogiocatori per installare i propri titoli preferiti.

Sappiamo infatti molto bene che i videogiochi, al giorno d’oggi, possono andare a pesare un’enormità – uno dei casi più eclatanti è sicuramente Call of Duty Modern Warfare -, e lo scoprire che le varie console che verranno immesse presto sul mercato non possiederanno neanche 1TB di spazio effettivo ha spaventato moltissimi utenti, i quali già si aspettano un peso generali dei giochi ancor più elevato con il sopraggiungere della nuova generazione videoludica. Ebbene, dopo una lunga attesa e tanti punti interrogativi a riguardo, possiamo dire che sul web è scoppiata la prima vera polemica a riguardo, nello specificata legata a NBA 2K21.

Come evidenziato infatti dall’immagine posta poco sopra, un utente su Reddit ha messo in luce quello che sarà il peso complessivo del titolo a tema basket targato 2K, ovvero ben 121,7 GB al lancio su Xbox Series X, peso tra l’altro destinato a salire una volta che cominceranno a uscire le immancabili patch a cui l’industria ci ha abituati. Come facilmente immaginabile, la notizia ha suscitato il fastidio e il timore di moltissimi utenti, ma non tanto per Xbox Series X, quanto piuttosto per Xbox Series S, la console Only-Digital targata Xbox che ha fatto parlare molto di sé nel corso di questi ultimi mesi.

Come rivelato in passato, infatti, la piccola console di Microsoft presenterà solo 364 GB di spazio disponibile, notizia che aveva alimentato le preoccupazioni di molti e che ora appare più come una condanna agli occhi di una vasta fetta di pubblico. Di contro, Microsoft già in passato aveva specificato che il peso dei giochi sarebbe stato differente tra Xbox Series X e Xbox Series S, ma resta il fatto che in tantissimi stanno mostrando sui social tutto il loro disappunto all’idea che tre o quattro giochi saranno sufficienti per occupare tutto lo spazio della loro nuova console.