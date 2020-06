Xbox Series X: “non abbiamo rimandato alcun evento”, lo conferma Aaron Greenberg

Di solito il mese di giugno è da sempre accompagnato da diverse grandi notizie videoludiche. Quest’anno, anche se non ci sarà l’E3 la tradizione non cambierà, dato che tutte le più grandi compagnie hanno deciso di proporre i propri eventi in formato digitale per tutto l’arco dell’estate. Dopo l’annuncio della nuova data della conferenza Sony, hanno inziato a girare in rete voci di un possibile rinvio del prossimo evento di presentazione di Xbox Series X al mese di agosto.

Nel giro di poche ore, Aaron Greenberg di Xbox ha voluto chiarire la situazione tramite un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Il general manager della divisione Xbox ha voluto affermare che sebbene le voci siano insistenti, Microsoft non ha rimandato alcun evento e tutto sta procedendo secondo i piani della compagnia; con le attenzioni dei team interni che rimangono concentrate sull’evento di luglio.

We have not pushed anything back, our plan remains to have our next digital show in July and teams are working hard on that. https://t.co/e09NcRpVcC — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) June 8, 2020

È molto probabile quindi che l’evento di giugno, del quale rircordiamo che Microsoft non ha mai annuciato una data precisa, potrebbe riguardare il rialscio di nuove informazioni su Xbox Series X e i suoi servizi all’interno di un articolo pubblicato sulle pagine di Xbox Wired. Per aspettare di vedere un vero e proprio evento digitale invece, si dovrà aspettare il prossimo mese, quando verranno presentati alcuni giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios.

Stando ad altre voci di corridoio, sembra uno dei prossimi grandi annunci di Microsofrt possa riguardare Xbox Series S; una seconda console next gen più economica da lanciare insieme a Series X il prossimo inverno. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Aaron Greenberg sui prossimi eventi targati Xbox?