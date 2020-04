Xbox Series X: oggi verrà annunciato un nuovo Fable?

Settimana scorsa ha inziato a spargersi per il web una curiosa voce di corridoio. Stando a un noto insider, durante la giornata di oggi assisteremo a diversi annunci targati Microsoft. Avendo già mostrato Xbox Series X e le sue specifiche tecniche, Phil Spencer aveva dichiarato che i prossimi annunci si sarebbero concentrati sui giochi che approderanno sull’Xbox di prossima generazione.

L’insider Shinobi602 condivise sul proprio profilo Twitter una lista di probabili annunci per Xbox Series X e tra questi figurava anche un nuovo capitolo della saga RPG Fable. L’annuncio dovrebbe arrivare entro la giornata di oggi 13 aprile, e sarà tenuto dalla redazione di IGN USA. Per il momento non siamo a conoscenza di ulteriori informazioni, nemmeno della veridicità di tale voce di corridoio, ma non ci resta che attendere qualche ora per vedere se ci aspetterù davvero qualche nuovo annuncio targato Xbox Game Studios.

Fable: tornerà a questo E3?

È da quando Playground Games, gli autori della serie Forza Horizon, è stata acquistata da Microsoft che si affianca al team di sviluppo britannico un nuovo capitolo di Fable. Ciò perchè tempo fa, Playground Games aveva dichiarato di essere al lavoro su un gioco di ruolo dalle dimensioni importanti. Molti appassionati pensano si tratti di una nuova IP, ma altrettanti sperano vivamente in un ritorno di Fable.

Andando a ripredere il rumor di Shinobi602, l’insider cita espressamente che secondo lui il nuovo capitolo di Fable farà da reboot dell’intera saga, quindi, senza essere un sequel del terzo capitolo datato 2010. Cosa ne pensate degli ultimi rumor sul ritorno di Fable? Pensate che IGN USA stia davvero per annunciare qualche grossa novità per Xbox Series X?