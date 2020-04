Xbox Series X: Phil Spencer parla della line up di lancio

Recentemente il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, ha preso parte a una lunga intervista rilasciata alla redazione di IGN USA. Nel corso di questa chiacchierata il capo della divisione Xbox ha voluto dire la sua su molteplici argomenti, ma ovviamente il fulcro di tutto riguarda Xbox Series X e la next gen. Oltre ad aver parlato dei prossimi annunci, che verteranno tutto sui giochi, Spencer si è voluto sbilanciare anche leggermente sulla line up di lancio della prossima console di casa Microsoft.

Al momento attuale sappiamo che tra i titoli che accompagneranno Xbox Series X ci sarà almeno un peso massimo, Halo Infinite. Oltre al ritorno di Master Chief, siamo a conoscenza di un altro gradito ritorno, quello di Ninja Theory con Hellbalde 2 Senua’s Saga. Spencer ha poi approfondito l’argomento line up, non confermando nulla di nuovo, ma piuttosto delineando le proprie convinzioni su come Microsoft gestirà il lancio della console. “Per dare il giusto slancio alla piattaforma, il day one non è un giorno qualsiasi, si tratta di dare un flusso sostenuto di grandi giochi, tutti provenienti dai nostri Xbox Game Studios e dai nostri partner di terze parti”.

Spencer ha poi continuato rilasciando un proprio pensiero sul lancio di Xbox One, dichiarando che secondo lui la console era uscita insieme a troppi giochi. “Non aiuta realmente nessuno lanciare otto giochi in un singolo giorno.” Il capo della divisione Xbox ha anche voluto parlare degli studi interni, attualmente impegnati su molteplici progetti. “Con un numero maggiore di team interni, saremo in grado di mostrare una varietà di cose diverse.”

Nonostante la lunga chiacchierata, Phil Spencer non è voluto scendere nei dettagli della line up di lancio di Xbox Series X, ma stando a una precedente dichiarazione ha affermato che il tutto verrà svelato durante un prossimo appuntamento comunicativo incentrato proprio sui titoli della console next gen di Microsoft. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Phil Spencer sulla line up di Series X?