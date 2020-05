Xbox Series X: prezzo più basso di PS5? Impossibile per Tom Warren

Nel corso di questi ultimi giorni abbiamo più volte parlato della tanto chiacchierata Next-Gen, in particolar modo dopo che Microsoft è tornata sotto i riflettori con un Inside Xbox che, in realtà, ha lasciato freddini numerosi utenti. Playstation 5 e Xbox Series X sono attualmente sulla bocca di tutti e vi sono tantissime domande a cui troveremo risposta solo nel corso dei prossimi mesi. Tra queste, spicca in particolare quella sul costo delle nuove home console, quesito a cui hanno fatto seguito una valanga di rumor e voci di corridoio spesso contraddittorie che hanno reso ancor più difficile riuscire a immaginare cosa ci riserverà il futuro.

Giusto recentemente, però, il famoso analista Michael Pachter era entrato a gamba tesa sulla questione annunciando che, secondo il suo punto di vista, Xbox Series X potrebbe essere venduta addirittura a 400 dollari, un prezzo assai inferiore rispetto a ciò che in molti si aspettano. La mossa, secondo Pachter, sarebbe plausibile grazie alle enormi risorse di Microsoft, la quale non risentirebbe troppo di una vendita in perdita che consentirebbe di piazzare molto più facilmente le prime 10 milioni di unità, soprattutto nel caso in cui Sony dovesse ritrovarsi a vendere la sua macchina a 500 dollari.

I know there’s a lot of Xbox Series X / PS5 price speculation going on. Especially after a certain analyst predicted Microsoft going under by $100. I don’t see that happening. I’d expect similar or identical price around $499, and Microsoft to take a $$$ hit on Xbox Series S. — Tom Warren (@tomwarren) May 10, 2020

Ora, però, è stato il giornalista di The Verge, Tom Warren, ad aver voluto dire la sua sulla situazione, di fatto affermando l’esatto contrario di quanto detto da Pachter. In particolare, l’uomo ha dichiarato:“So che ci sono molte speculazioni relative al costo d’Xbox Series X e PlayStation 5, in particolar modo dopo che un analista ha predetto che Microsoft potrebbe lanciare la sua console a un prezzo più basso di 100 dollari rispetto alla concorrenza. Non credo possa succedere. Credo sia più plausibile un costo intorno ai 499 dollari.”

Insomma, secondo quando dichiarato da Warren, la differenza di prezzo potrebbe non essere poi così elevata e anzi, entrambe le console potrebbero venir vendute a un costo di circa 500 dollari, che da noi dovrebbero quindi divenire 500 euro. Per il momento non abbiamo ancora alcun tipo di dichiarazione ufficiale in merito, ma visto che parliamo di un giornalista da sempre molto vicino alle notizie di Microsoft, è indubbio che dietro alle sue parole possa esserci ben più di un fondo di verità