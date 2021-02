Xbox Series X |S: arriva FPS Boost, giocate al doppio del frame rate

Non ci speravate più di giocare a più frame ai vostri titoli in retrocompatibilità vero? Ovviamente Microsoft non ci stava e ha voluto lanciare una piccola “bomba” in una giornata quasi scarna di notizie, in attesa del Nintendo Direct di questa sera, che vi consigliamo di seguire insieme a noi. Con un post sul blog di Xbox, Paul Eng – Senio Program Manger ha svelato che da oggi sarà possibile godere di un FPS Boost su Xbox Series X e Series S. Le due nuove console sono state pensate fortemente per la retrocompatibilità già a partire dal 2015 quando tutto è cominciato.

Microsoft voleva permettere ai milioni di videogiocatori di non lasciare indietro la propria collezione di titoli, senza però rinunciare alle prestazioni e alla qualità grafica. Dopo aver introdotto il Quick Resume, Xbox voleva raggiungere un nuovo obiettivo. E cosi è stato. L’annuncio di oggi mira proprio a tutti quei giocatori che sono ancora indietro con il proprio backlog(siete in tanti vero?) e che magari stanno utilizzando la propria Xbox Series X per recuperare qualche vecchio titolo.

FPS Boost permetterà infatti di quasi raddoppiare il numero di frame rate dei titoli in retrocompatibilità automaticamente, abilitando semplicemente l’opzione per il singolo titolo. Con oggi, sono già compatibili con questa nuova funzionalità, Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 e Watch Dogs 2. I titoli, cosi come spiegato all’interno del post sul blog, non sono stati scelti a caso, ma perché alcuni di essi cambiano il modo in cui il giocatore li approccia. Inoltre potete vedere il tutto in azione all’interno del video di Digital Foundry!

Ad esempio ora New Super Lucky’s Tale girerà a 120 FPS mentre UFC 4 arriverà finalmente a 60 FPS anche su Xbox Series S. Ovviamente il tutto sarà possibile sfruttarlo anche in combinazione con il Game Pass per avere a casa una collezione quasi a “prova di tempo”. Nel tempo inoltre saranno sempre aggiunti nuovissimi titoli che saranno in grado di sfruttare questa opzione. Intanto fateci sapere se l’avete provata sulla vostra Xbox Series X e se avete notato dei miglioramenti!