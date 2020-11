Xbox Series X/S: il quick resume disabilitato su alcuni titoli

È stata decisamente una settimana molto ricca per l’utenza Xbox. Durante gli scorsi giorni infatti tutti i fan della console di Redmond hanno avuto modo di accogliere la nuova generazione. Xbox Series X/S è una realtà più che concreta ormai e tantissimi giocatori hanno deciso di fare il grande passo e recuperare una delle due console Microsoft. Anche se la line up di lancio non è sicuramente tra le migliori di sempre, i sistemi videoludici made by Microsoft riescono comunque a sorprendere per via delle diverse caratteristiche.

Fin dal suo annuncio Xbox Series X/S ha cercato di dimostrare una potenza di calcolo non indifferente, dando in mano ai giocatori un serie di feature esclusive. Una delle caratteristiche più “pubblicizzate” da Microsoft è sicuramente il fantastico Quick Resume. Per chi non lo sapesse il Quick Resume da la possibilità ai giocatori di aprire e lasciare in stand-by molteplici giochi, così da rendere immediato il passaggio tra i software.

Per quanto potrebbe sembrare strana come caratteristica, vi possiamo assicurare che la comodità data da questo Quick Resume non è da sottovalutare. Tuttavia anche le cose più belle spesso nascondono dei “problemi”. Infatti stando ai dei recenti report rilasciati da Jason Ronald (D.O.P. Xbox), il Quick Resume è stato disabilitato per certi giochi. Stando a Ronald dietro questo motivo ci sarebbero delle problematiche dovute a certi giochi incompatibili col Quick Resume. Proprio per non creare inconvenienti, la casa di Redmond ha deciso di “sospendere” la feature in questi specifici prodotti (che per il momento non sappiamo quali sono).

Ovviamente si tratta di una problematica a dir poco marginale in quanto più di 1000 giochi attualmente sfruttano senza problemi il Quick Resume. Jason Ronald inoltre ha fatto sapere al pubblico anche software incompatibili verranno aggiornati in futuro così da rendere essi perfettamente funzionanti col Quick Resume. In poche parole, ci tocca soltanto aspettare!