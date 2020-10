Xbox Series X scalda molto? Confronto con PS4 Pro e una RTX 3080

Per accogliere le nuove console di prossima generazione Microsoft in casa nostra ormai manca poco meno di un mese. Un lasso di tempo che molto probabilmente passerà al rallentatore, nell’attesa di poter fare tutti i test che vogliamo con Xbox Series X | S. Sono già diverse settimane però che molte testate stanno armeggiando con le console in anteprima, così da farci sapere in anticipo cosa dovremo aspettarci il prossimo 10 novembre.

Uno degli aspetti che interessa di più i giocatori è la temperatura che possono raggiungere le nuove console. In questo caso Jeff Grubb di GamesBeat ha effettuato un test diretto per percepire e segnalare la temperatura di Xbox Series X in confronto a PS4 Pro, Xbox One X e ad una scheda grafica Nvidia RTX 3080. Ciascun sistema è stato avviato dopo un interruzione di 30 minuti, dopodiché è stato fatto partire il livello Mumbai di Hitman 2 per 10 minuti su ciascuna piattaforma prima di testare la temperatura del sistema.

Xbox Series X: scalda molto?

I risultati ottenuti da questo test svolto da Grubb, sono stati diversi e suddivisi in varie misurazioni così da inquadrare meglio le varie temperature raggiunte da Xbox Series X in confronto alle altre piattaforme prese in esame.

Temperatura media

Xbox Series X: 47.7° C

Xbox One X: 52.1° C

PlayStation 4 Pro: 62.5° C

RTX 3080: 35.5° C

Temperatura minima

Xbox Series X: 38.9° C

Xbox One X: 50° C

PlayStation 4 Pro: 60.1° C

RTX 3080: 32.1° C

Temperatura massima

Xbox Series X: 50.4° C

Xbox One X: 54.5° C

PlayStation 4 Pro: 65° C

RTX 3080: 44.1° C

I risultati finali attestano che in confronto alle console dell’attuale generazione, Xbox Series X scalda decisamente meno; mentre affiancata ad una scheda grafica RTX 3080 quest’ultima ha la meglio sul fronte delle temperature. Detto ciò, Microsoft ha dato parecchia importanza ad un sistema di raffreddamento efficiente che si sta già dimostrando essere funzionale. Cosa ne pensate di questo test proposto da Jeff Grubb?