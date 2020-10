Xbox Series X sold out in Giappone, in Asia sarà un successo?

Mentre ci apprestiamo ad accogliere nelle nostre case le nuove console di prossima generazione, attualmente la situazione pre-order è diversa a seconda delle varie parti del mondo. Mentre PlayStation 5 è andata ad esaurirsi praticamente ovunque nel giro di pochissime ore, per quanto riguarda le due nuove console Microsoft si trovano ancora in molti dei rivenditori sia fisici che digitali, mentre in Giappone invece Xbox Series X è appena andata sold out.

A darne la conferma è stato direttamente Amazon Japan, che ha dichiarato come la seconda ondata di prenotazioni di Xbox Series X sono andate in esaurimento scorte. La situazione non riguarda solo la console ammiraglia di casa Microsoft, ma anche Xbox Series S poco dopo ha seguito le orme della piattaforma maggiore e al momento ni suolo nipponico non è più possibile prenotare su Amazon le due console next gen.

La situazione è la medesima anche al di fuori degli store digitali come Amazon, dato che anche le principali catene di elettronica giapponesi come: Yodobashi, Softmap e BicCamera hanno confermato di aver esaurito tutte le loro scorte iniziali di Xbox Series X e S dopo solamente poche ore dall’apertura dei preordini. Un cambio di marcia repentino per Microsoft in Giappone, soprattutto pensando a come si è comportata Xbox One nel mercato nipponico.

Xbox Series X | S stanno entusiasmando non solo noi europei e lo zoccolo duro di giocatori americani, ma l’ottimo lavoro proposto da Microsoft in questi mesi sta già ripagando gli sforzi con ottimi risultati di pre-order in suolo giapponese. Cosa ne pensate del sold out di Xbox Series X | S in Giappone? Siete riusciti a prenotare una delle due console Microsoft? Diteci la vostra con un commento.