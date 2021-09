Xbox Series X|S, nuova esclusiva trapelata dalla lista di GeForce Now

Il recente leak del database di GeForce Now conterebbe al suo interno anche due nuovi giochi per le console Xbox. Nonostante Nvidia abbia dichiarato che la maggior parte dei titoli presenti all’interno della lista sia in realtà solamente “speculativo”, Jez Corden (giornalista di Windows Central e da sempre vicino all’ambiente Microsoft) ha in realtà affermato che la maggior parte dei documenti confidenziali che hanno ricevuto provano come in realtà molti di questi titoli siano veri. Almeno per quanto riguarda il mondo della casa di Redmond.

Pur non avendo certezze per quanto riguarda il materiale di casa Sony, tra cui Ratchet & Clank: Rift Apart e God of War, Corden è assolutamente sicuro che all’interno della lista siano presenti due nuove esclusive Xbox. La prima sarebbe Project Indus, prodotta da Oxide Games, la seconda invece Project Cobalt, prodotta invece da inXile Entertainment, quest’ultimo studio di sviluppo first party della casa di Redmond. I due giochi sarebbero completamente differenti tra di loro: Indus, stando a quanto riferito da Corden, è già conosciuto all’interno dell’ambiente dalla primavera 2021 e sarebbe uno strategico in 4X molto simile a Stellaris e Humankind, mentre Cobalt invece è un classico RPG in prima persona, che potrebbe essere ambientato in un mondo steampunk.

Non è la prima volta che si fa menzione del progetto di inXile Entertainment. Nel corso degli ultimi anni, infatti, anche Jeff Grubb ha più volte menzionato come il team di sviluppo di Wasteland sia al lavoro su un nuovo gioco di ruolo in esclusiva Xbox, con un’uscita però decisamente lontana: 2023. il 4X di Oxide Games, però, è davvero una novità mai citata prima.

Ora, se davvero questi due titoli vedranno la luce è difficile da affermare. Nonostante ciò, Corden è stato in grado di anticipare diversi nuovi progetti in cantiere negli studi di casa Microsoft, soprattutto sotto l’E3 2021, dove svelò in anticipo RedFall, ovvero il nuovo gioco di Arkane Studios a tema vampiri, esclusivo per l’ecosistema Xbox. Chiaramente è necessario attendere eventuali ufficialità per entrambi i progetti, che però potrebbero arrivare solamente tra diverso tempo, considerando che i due nuovi, ipotetici videogiochi potrebbero debuttare nel corso dei prossimi anni.