Xbox si prende i complimenti di Sony per lo show di ieri sera, Phil Spencer ringrazia

Sono passate solo poche ore dallo show digitale Xbox e Bethesda di ieri sera, e iniziano ad emergere i primi riscontri di gradimento tra il pubblico di appassionati. L’evento E3 2021 targato Microsoft ha messo in mostra in 90 minuti una valanga di titoli, la maggior parte dei quali in arrivo al day one nel servizio Xbox Game Pass. Il gradimento è stato alto quindi, ma i complimenti non arrivano solo dal pubblico e dalla critica, ma anche da una speciale personalità all’interno della stessa industria videoludica.

A voler sottolineare l’apprezzamento verso l’E3 2021 di Xbox è stato anche Hermen Huslt, il capo dei PlayStation Studios. I complimenti sono stati mossi all’interno di un post pubblicato su Twitter qualche ora fa, con il capo dei PS Studios che si è voluto complimentare per lo show proposto direttamente con Phil Spencer e tutto il team che ha lavorato, e continua a lavorare duro. Nel suo post, inoltre, Hulst ha aggiunto che quello attuale è un ottimo momento per essere videogiocatori, indipendentemente da quale sistema di gioco si preferisca.

Uno dei commenti di risposta più in vista al post del capo dei PlayStation Studios è quello fatto da Phil Spencer, il quale ha voluto ringraziare il suo collega di sponda PlayStation. Crediamo che sia sempre molto bello assistere a questo tipo di scambi di battute tra colleghi che militano in diverse compagnie videoludiche. E crediamo anche che lo spirito dell’E3 sia proprio questo, ovvero una celebrazione di tutto il videogioco in ogni sua forma d’espressione.

Thanks Hermen. — Phil Spencer (@XboxP3) June 14, 2021

L’E3 2021 non è ancora finito, vi ricordiamo infatti che tra oggi e domani verranno trasmessi i nuovi eventi digitali di altre grandi compagnie come: Capcom, Take-Two, Bandai Namco e il nuovo Nintendo Direct.