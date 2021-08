Xbox si prende in giro da sola ironizzando sul nome di Series X

Da quando la coppia di console Xbox Series X|S è arrivata sul mercato lo scorso novembre ne sono successe di cose. Al momento le scorte delle console sono ancora abbastanza limitate, con la speranza che la situazione possa migliorare nettamente a partire dall’anno prossimo. Nel frattempo Microsoft sta comunque continuando a spingere sul marketing delle proprie console, e un particolare video pubblicato di recente sui canali social ufficiali ha attirato le attenzioni degli appassionati.

Il video in questione vede la pagina Instagram ufficiale Xbox prendersi simpaticamente gioco di se stessi, ironizzando sul nome scelto dalla compagnia di Redmond per la propria console di nuova generazione. Come possiamo vedere dal video di pochi secondi, sono stati messe in sequenza una serie di vignette in cui si gioca sul nome di Series X e su vari giochi di parole che includono la console e la confezione di Series X.

La situazione ha attirato fin da subito l’attenzione degli appassionati, i quali si sono subito aggregati nel scherzare sul nome di Xbox Series X con vari meme e giochi di parole. Il video, inoltre, sta facendo il giro di tutta la rete, con molte personalità del settore che lo stanno ricondividendo un po’ ovunque sui propri profili social, elogiando il team di social media manager della compagnia di Redmond per la simpatica.

Microsoft went all in on the Xbox Series X box Xbox name meme https://t.co/TBY6LWiYp7 pic.twitter.com/wrRUcUgVrR — Tom Warren (@tomwarren) August 12, 2021

Non è la prima volta che Xbox ironizza su se stessa o sui propri prodotti, e la cosa sembra fare molto piacere a tutti i fan della compagnia di Redmond che molto spesso ridono insieme alla società che, nonostante abbia passato una scorsa generazione più in difficoltà, di recente grazie ai propri servizi e alle acquisizioni si sta rifacendo una più che ottima reputazione.