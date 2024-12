Sebile, il nuovo controller di Xbox, si mostra attraverso dei brevetti

Microsoft sta sviluppando un nuovo controller Xbox con funzionalità avanzate di feedback aptico, almeno secondo quanto rivelato da un recente brevetto depositato negli Stati Uniti. Il dispositivo, dal nome in codice "Sebile", era stato anticipato da alcuni documenti trapelati lo scorso anno durante le udienze per l'acquisizione di Activision Blizzard.

Il brevetto descrive un controller dotato di motori aptici distribuiti in tutto il dispositivo, in grado di generare vibrazioni e impulsi ad alta definizione per simulare una vasta gamma di sensazioni tattili durante il gioco. Questa tecnologia rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto ai sistemi di vibrazione attuali.

Il nuovo controller punta tutto sul feedback aptico.

Tra le principali novità di Sebile emergono:

Connettività Wi-Fi diretta al cloud gaming, per ridurre la latenza rispetto al Bluetooth

Batterie ricaricabili e sostituibili

Bluetooth 5.2

Funzione "lift to wake" per l'accensione

Maggiore durabilità e riparabilità

Utilizzo di materiali riciclati

La forma del controller, con impugnature prominenti, sembra progettata appositamente per ospitare i nuovi motori aptici. Il brevetto specifica che questi saranno in grado di replicare anche le vibrazioni dei controller precedenti, garantendo la compatibilità con i giochi esistenti.

Secondo le indiscrezioni, Sebile non arriverà sul mercato prima della prossima generazione di hardware Xbox. Microsoft starebbe lavorando sia a una console portatile che a un successore dell'Xbox Series X. Inoltre, l'azienda potrebbe consentire ad altri produttori come Dell, Lenovo e ASUS di realizzare console Xbox, per espandere la presenza del marchio in nuovi segmenti di mercato.

Non è ancora chiaro il prezzo di lancio del nuovo controller, ma è probabile che Microsoft continuerà a vendere anche i modelli attuali più economici. Resta da vedere se e quando arriverà anche una nuova versione dell'Xbox Elite Controller.

L'introduzione di un controller con feedback aptico avanzato rappresenterebbe un importante passo in avanti per Microsoft, in linea con le innovazioni già introdotte da concorrenti come Sony con il DualSense di PlayStation 5. Migliorare l'esperienza tattile potrebbe contribuire a rendere il gaming su Xbox ancora più coinvolgente e immersivo per i giocatori.