Yakuza Kiwami: il nuovo trailer celebra l’arrivo del gioco su Xbox Game Pass

L’arrivo della saga di Yakuza sul servizio ad abbonamento Xbox Game Pass era già stato confermato durante l’X019 dello scorso novembre. Durante l’ultimo Inside Xbox trasmesso ieri sera invece, è stato ribadito con un nuovo trailer, il prossimo arrivo di Yakuza Kiwami sul Game Pass di Xbox One e PC. Dopo Yakuza 0, rilasciato sulle piattaforme Microsoft nel mese di febbraio, un nuovo tassello della saga del Dragone di Dojima sta per approdare su Xbox One e PC.

Il trailer riprende alcuni degli spezzoni di Yakuza Kiwami, lasciando però ancora del mistero riguardo al periodo di uscita su Xbox Game Pass del titolo. A fine trailer capeggia la frase “coming soon”, sembra quindi che ci sarà aspettare ancora un pò prima di essere certi del quando poter mettere le mani sul titolo anche sulle piattaforme da gioco Microsoft.

Yakuza Kiwami si configuram come il remake del classico per PS2 datato 2005 e segue le vicende di un Kazuma Kiryu alla ricerca delsuo amico d’infanzia Yumi. Il remake aggiunge una serie di nuove funzionalità come quattro distinti stili di combattimento, il Majima Everywhere dove uno degli antagonisti Majima Goro può apparire ovunque all’interno della mappa e altre novità ancora. Il titolo apporta anche degli importanti miglioramenti grafici.

Come è stato già citato, al momento è possibile trovare Yakuza 0 all’interno del catalogo di Xbox Game Pass, ma non sappiamo ancora di preciso quando Yakuza Kiwami verrà inserito. Insieme a questi primi due capitoli del brand di SEGA, sarà aggiunto al servizio di Microsoft anche il secondo Kiwami, ma molto probabilmente se ne riparlerà tra qualche mese. Cosa ne pensate dell’aggiunta di Yakuza Kiwami su Xbox Game Pass?