Yakuza: la serie arriva su Xbox Game Pass

L’Inside Xbox di X019 di Londra ci ha permesso di scoprire molte novità per i giochi first party realizzati dai team di Xbox Game Studios, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono anche molti giochi di terze parti interessanti, come la serie di Yakuza. Ovviamente non abbiamo fatto questo esempio a caso: infatti, la serie sta per arrivare su Xbox Game Pass.

Quali giochi nello specifico? Yakuza Zero, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 arriveranno su Xbox Game Pass in versione Xbox One all’inizio del prossimo anno: non sappiamo la data di lancio precisa e non sappiamo nemmeno se arriveranno insieme o se invece saranno lanciati separatamente.

Sappiamo inoltre che i tre giochi avranno una serie di migliorie tecniche per Xbox One X, come spesso accade. Non sappiamo però se ci saranno contenuti aggiuntivi unici per le console Microsoft oppure se saranno praticamente identici alle versioni originali rilasciate su console Sony.

Diteci, cosa ne pensate di questi annunci? L’arrivo della serie di Yakuza su Xbox One vi fa piacere? Il fatto che farà parte di Xbox Game Pass è innegabilmente un grande valore aggiunto e permetterà a tutti gli abbonati di scoprire le origini di una serie molto amata in occcidente tanto quanto in oriente. Chissà se l’aggiunta di questi giochi aiuterà Xbox ad avere un tardivo successo in Giappone. Voi cosa ne pensate?