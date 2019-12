YouTube: ecco i cinque videogiochi più visti nel 2019

Il successo di un videogioco si calcola in base alle copie vendute e dai guadagni con abbonamenti e microtransazioni, ma si può anche constatare tramite i video ad esso legati. Più un gioco interessa al pubblico, più le visualizzazioni salgono e YouTube è uno dei più importanti punti di riferimento in questo senso.

Con la fine dell’anno, Google ha stilato la classifica dei cinque giochi più visti sulla sua piattaforma di video streaming. Vediamo quindi assieme quali sono e, precisamente, quante visualizzazioni hanno ottenuto nel corso dell’anno:

Minecraft: 100.2 miliardi

Fortnite: 60.9 miliardi

GTA 5: 36.9 miliardi

Garena Free Fire: 29.9 miliardi

Roblox: 29.6 miliardi

Se pensavate che Fortnite fosse il Re incontrastato di YouTube, vi siete sbagliati. Minecraft negli anni è continuamente cresciuto ed è divenuto uno dei videogame con il pubblico più fedele. Ovviamente il battle royale di Epic Games è presente in classifica ma 40 miliardi di visualizzazioni non sono affatto pochi: va detto che il free to play spopola maggiormente su Twitch, durante le dirette.

In terza posizione troviamo l’immortale GTA 5: sicuramente parte del successo è determinata dalla modalità online, regolarmente supportata, ma è comunque incredibile che dopo tutti questi anni il gioco di Rockstar Games sia ancora tra i più seguiti dal pubblico. Anche Red Dead Redemption 2 riuscirà a fare lo stesso con il suo Red Dead Online?

Garena Free Fire è un gioco forse poco noto al pubblico occidentale, essendo più che altro popolare in Asia e Medio Oriente: il numero delle visualizzazioni aiuta a capire come questo lato del mondo sia sempre più rilevante all’interno dell’industria videoludica. Roblox, già più noto, è letteralmente esploso su YouTube quest’anno: può vantare metà delle visualizzazioni di Fortnite, un risultato non da poco.

Diteci, quali sono i giochi che seguite maggiormente su YouTube? Preferite opere come Minecraft e Fortnite, senza una vera fine, oppure apprezzate serie dedicate a titoli brevi e narrativi?