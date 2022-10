La recente uscita di Yu-Gi-Oh! Cross Duel nel mercato delle applicazioni mobile su Android e iOS ha portato una frizzante ventata di novità al mondo dei giochi di carte collezionabili. Konami con questa nuova iterazione del suo gioco di carte più popolare ha deciso di reinventare la ruota, creando un gioco che sia adatto a quei giocatori che amano deckbuildare e sperimentare.

Questo lo si può notare in maniera veloce facendo una prima partita: Cross Duel non assomiglia un granché allo Yu-Gi-Oh! tradizionale, esattamente come anni fa è stato per Dungeon Dice Monsters, Capsule Monsters, Falsebound Kingdom o Rush Duels. Oltre ad ovvie differenze nella modalità di gioco (che è soltanto 2v2) e nel campo di gioco (i mostri possono attaccare determinati giocatori in base allo slot in cui sono posizionati) la più grande tra le modifiche al titolo normale risiede del pool di carte giocabili. Konami per rendere quanto più accessibile il titolo ha ridotto il numero di carte giocabili a circa 200, una cifra minuscola in confronto alle 10.000 che si possono trovare, ad esempio, in Yu-Gi-Oh! Master Duel. Dato questo panorama decisamente più bislacco del normale oggi andiamo a vedere quali sono i migliori mazzi di Yu-Gi-Oh! Cross Duel.

Nota bene: tutti i mazzi sono chiamati con il nome dell’ace monster intorno a cui ruotano. Gli Ace Monsters sono versioni particolari di carte mostro, essi vanno pescati nella mano iniziale e sono dotati di una master skill esclusiva molto potente.

Deck Speed Elemental Hero Neos

Elemental HERO Neos

Blue-Eyes White Dragon

Trickstar Candina

Giant Soldier of Stone

Vorse Raider

X-Head Cannon

Y-Dragon

Head Dark Resonator

Gogogo Golem

Performapal Silver Claw

Canon The Melodious

Diva Bitron

RAM Clouder

Trickstar Lilybell

Milla the Temporal

Magician Zany Zebra

Rightful Magic

Wind Spirit’s Protection

Shield & Sword

Shield Handler

Il mazzo Elemental HERO Neos è un mazzo aggro che gira intorno alla velocità di tale Ace Creature. Data la presenza di abilità come superspeed, NEOS può fare più facilmente vantaggio carte ottenendo le carte gratuite al centro del board, utilizzando il resto del mazzo per distruggere le varie lane in rapidità.

Deck Exodia Stall

Exodia the Forbidden One

Aria the Melodious Diva

Canon the Melodious Diva

Trickstar Candina

Trickstar Lilybell Trickstar Narkissus

Gogogo Golem

Zubaba Knight

Vorse Raider

Performapal Silver Claw

Elemental HERO Sparkman

Bitron

RAM Clouder

X-Head Cannon

Mad Archfiend

Milla the Temporal Magician

Giant Soldier of Stone

Big Jaws

Zany Zebra

Vice Dragon

Il mazzo con al centro Exodia The Forbidden One è sicuramente uno dei più particolari in circolazione al momento. Il mazzo ha un gameplan di tipo bubble, ovvero un mazzo che tende a stallare il gioco portando i giocatori ad una pericolosa guerra di attrito.

Prolungando progressivamente il gioco il proprietario di Exodia ha sempre più possibilità di attivare la sua master skill che, esattamente come la carta originale, fa vincere direttamente il giocatore. Poiché la master skill va attivata 5 volte pescando un mostro durante la draw phase, il mazzo è incentrato su mostri di grandi dimensioni che possono rallentare il corso del gioco per l’avversario.

Deck Blue-Eyes White Dragon Aggro

Blue-Eyes White Dragon Red

Dragon Archfiend

Summoned Skull

Big Jaws

Celtic Guardian

Giant Soldier of Stone

Vorse Raider

X-Head Cannon

Mad Archfiend

Zubaba Knight

Gogogo Golem

Skull Kraken

Bitron Draconnet

Ram Clouder

Trickstar Lycoris

Swords of Revealing Light

Rightful Magic

Genie’s Fire Breath

Shield Handler

Il mazzo che gira intorno al Blue-Eyes White Dragon è uno degli aggro deck più forti al momento in meta.

Molto si deve al fatto che la creatura cardine, il drago bianco occhi blu da noi italiani conosciuto, tende ad essere una creatura numericamente rilevante in praticamente tutti i giochi. La potenza di fuoco di questo deck è sorprendente, complici i 3000 punti di attacco della nostra ace creature. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla master skill del drago che elimina direttamente una creatura dal campo di gioco, risolvendo così un problema senza farci sprecare altro.

Deck Red Dragon Archfiend

Red Dragon Archfiend

RAM Clouder

Gaia the Fierce Knight

Performapal Silver Claw

Soprano the Melodious Songstress

Canon the Melodious Diva

Celtic Guardian

Milla the Temporal Magician

Giant Soldier of Stone

Double Attack

Vorse Raider

Rightful Magic

Y-Dragon Head

Rush Recklessly

Z-Metal Tank

Block Attack

Dark Resonator

Curtain of Sparks

Vice Dragon

Compulsory Escape Device

Il mazzo sul Red Dragon Archfiend è uno dei più popolari attualmente in meta ed è probabilmente il primo che verrà tagliato fuori con la prossima banlist.

La versatilità di questo mazzo è ciò che le rende incredibilmente preoccupante poiché possiede strumenti tanto di aggro quanto di controllo, dando ad un giocatore tutto il necessario per poter affrontare gli altri deck a prescindere dal playstyle. Questo si riflette in una difficoltà di gioco più elevata, considerato l’elevato numero di variabili da tenere in considerazione per giocare al meglio; nulla che un po’ di pratica non possa risolvere.

Deck Number 17: Leviathan Dragon

Number 17: Leviathan Dragon

Elemental HERO Burstinatrix

Dark Resonator

Zubaba Knight

Achacha Archer

Skull Kraken

Friller Rabca

Needle Sunfish

Draconnet

Sportsdragon Slugger

Sonata the Melodious Diva

Backup Secretary

Junk Synchron

Giant Soldier of Stone

Performapal Silver Claw

Rightful Magic

Detonate

Shield & Sword

Shadow Spell

Rising Energy

Dulcis in fundo l’ultimo mazzo di cui andiamo a parlare oggi è senza dubbio quello incentrato sul Leviathan Dragon. Questo mazzo è un buon esempio di control deck che gioca in maniera prevalentemente difensiva, sfruttando al meglio le posizioni di difesa dei mostri per rallentare il gioco dell’avversario andando a cercare risorse per sfruttare al massimo il nostro Ace Monster. Una volta arrivati in late game il Leviathan Dragon diventa una minaccia davvero difficile da fermare per gli avversari: questo perché la sua skill focus permette di aumentare progressivamente il valore ATK dei mostri di ben 200 punti, stallando nel mentre il gioco. Ad ogni turno, in sostanza, il clock che gli avversari possono sostenere prima di venire sconfitti diminuisce, con buona pace per le loro intenzioni di vittoria.