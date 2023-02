Il Nintendo Direct di questa sera, mercoledì 8 febbraio 2023 non poteva non chiudersi con la presentazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il gioco, una delle esclusive più attese su Nintendo Switch, è tornata a mostrarsi con un nuovo trailer, che ha fatto un po’ più di luce sulla trmaa e sugli avvenimenti del gioco.

Il filmato, che potete trovare poco più in basso, ha poi ribadito la data di uscita del gioco, fissata per il 12 maggio 2023. Si tratta di una novità da non sottovalutare, visto che nel corso della giornata odierna i maggiori retailer avevano fermato i pre-order del gioco. Ora, con la conferma della data di uscita, non ci sono più dubbi: il titolo non sarà rinviato.

Pre-orders for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom start today. A collector's edition and Link amiibo are also available launch day. #NintendoDirect pic.twitter.com/RJuEY2MgcL — IGN (@IGN) February 8, 2023

A margine dell’annuncio, che ci ha presentato appunto il nuovo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e che potete trovare poco più sopra, è stata poi svelata la Collector’s Edition del gioco. Come da tradizione per le release dei giochi della serie, anche in questo caso Nintendo ha deciso di celebrare l’arrivo del titolo con un pacchetto dedicato ai collezionisti e che potete vedere poco più in basso. All’interno del box sono presenti un artbook, delle spille, un poster con la cover del gioco e una steelbook.

Non ci resta che salutarvi, ricordandovi le due notizie più importanti di questo Nintendo Direct: la data di uscita di Pikmin 4, che arriva a circa 7 anni dall’annuncio originale del gioco e l’annuncio (più release immediata) della versione rimasterizzata di Metroid Prime. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

