Zhenyu Li

Spesso diciamo che vogliamo che i giocatori vivano davvero la vita urbana di New Eridu in Zenless Zone Zero, e il livello di immersione dipende in gran parte dal fatto che i personaggi e le storie risultino credibili. Per questo partiamo dal rendere i personaggi “concreti”, con tratti che risuonano emotivamente con i giocatori, per poi integrarli in modo naturale in questo mondo immaginario e lasciare un’impressione duratura grazie alle loro caratteristiche uniche.



Quando progettiamo i personaggi, cerchiamo un equilibrio tra “fantasia” e “risonanza” con il giocatore. Non seguiamo una formula fissa. Prendiamo ad esempio Yixuan, introdotto nella Versione 2.0: dato che la storia ruota attorno a Waycraft e necessitava di una figura guida, è nato naturalmente Yixuan, il 13° Alto Precettore del Yunkui Summit, unendo esigenze narrative e world-building.





A livello più ampio, per rendere i nostri personaggi memorabili, adottiamo diversi approcci:

Fazioni – ci aiutano a raggruppare i personaggi per rafforzare la coerenza visiva e tematica; Fisicità dei personaggi – esploriamo forme che i giocatori non si aspettano, come razze diverse (Thiren, robot) e continueremo a introdurne di nuove; Unicità delle armi – vogliamo evitare armi che scompaiono fuori dal combattimento, quindi lavoriamo su armi che siano credibili, visivamente distintive e funzionali, con il supporto del nostro talentuoso team di animazione e combat design; Personalità contrastanti – ci piace creare personaggi con tratti fortemente distintivi per renderli unici.