30% di sconto su questa multipresa e ci carichi anche il Mac!

La multipresa Baseus PowerCombo Cube è la soluzione perfetta per chi necessità sia di una multipresa da scrivania, sia di una docking station hub-c di ricaricare per i propri dispositivi. Questa ciabatta elettrica con interruttore non solo offre un supporto energetico eccellente grazie alle sue 3 prese AC, 2 porte USB-A e 2 porte USB-C, ma vanta anche una ricarica rapida da 30W per un risparmio di tempo notevole. Compatta e portatile, è ideale sia per l’uso domestico che in viaggio, garantendo al tempo stesso una protezione completa per i vostri dispositivi. Il prezzo è di 39,99€ ma, attivando il coupon sulla pagina, potrete approfittare di uno sconto speciale del 30%, facendo scendere il prezzo a soli 27,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 30% durante il checkout

Multipresa Baseus PowerCombo Cube, chi dovrebbe acquistarla?

La multipresa Baseus PowerCombo Cube si rivolge a coloro che necessitano di una soluzione versatile e potente per la ricarica di una vasta gamma di dispositivi elettronici. Con le sue 3 prese AC, 2 porte USB-A e 2 porte USB-C, offre la flessibilità necessaria per alimentare contemporaneamente laptop, tablet, telefoni cellulari e altri gadget con la comodità di un singolo dispositivo. La funzionalità di ricarica rapida da 30W è ideale per chi vuole minimizzare i tempi morti, garantendo che dispositivi come l'Apple Pad possano essere ricaricati fino al 50% in soli 30 minuti. Perfetta per utenti che cercano non solo efficienza energetica ma anche portabilità, questa multipresa colpisce per il suo design compatto a cubo, che la rende facilmente trasportabile in qualsiasi borsa o zaino.

Non solo, la sicurezza è una priorità per questo dispositivo, che è dotato di protezione da sovratensione 350J, protezione contro i fulmini e 9 ulteriori misure di sicurezza per evitare danni da sbalzi di corrente. Questo lo rende una scelta affidabile per chi cerca l'equilibrio perfetto tra efficienza energetica, praticità e protezione dei propri dispositivi. La multipresa Baseus PowerCombo Cube è quindi adatta per l'uso domestico, in ufficio o durante i viaggi, soddisfacendo le esigenze dei professionisti sempre in movimento, delle famiglie numerose o di chiunque abbia l'esigenza di gestire più dispositivi in parallelo.

La multipresa Baseus PowerCombo Cube, grazie al coupon sconto, è disponibile a 27,99€ e rappresenta un accessorio indispensabile per chi cerca una soluzione ricarica tutto-in-uno, sia per l'alta efficienza sia per la sicurezza offerta. Il suo design compatto e portatile la rende perfetta per ogni situazione, assicurando che i vostri dispositivi siano sempre carichi e pronti all'uso. La raccomandiamo vivamente per la sua praticità e per le avanzate misure di protezione che salvaguardano i vostri apparecchi.

