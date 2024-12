A Natale, il Ring Intercom torna al prezzo del Black Friday. Il miglior regalo tech?

Durante le festività natalizie, ma probabilmente non fino a Natale, il Ring Intercom è di nuovo disponibile al prezzo del recente Black Friday, offrendo un'opportunità imperdibile per chi desidera fare un regalo tecnologico utile e innovativo. Al costo di soli 37,99€, il Ring Intercom è il regalo ideale per rendere la casa più sicura e smart. Approfittare di questa offerta durante il periodo di fine anno significa non solo fare un regalo originale, ma anche investire in un prodotto tech che migliora la qualità della vita quotidiana.

Ring Intercom, perché e chi dovrebbe acquistarlo?

Con il Ring Intercom, l'accesso al proprio edificio diventa più sicuro e comodo. Grazie alla funzione di apertura a distanza, è possibile sbloccare l'ingresso da qualsiasi luogo, tramite l'app gratuita Ring disponibile su smartphone. Che si sia in riunione, in viaggio o semplicemente fuori casa, la possibilità di aprire la porta a distanza garantisce il massimo controllo sull'ingresso, senza mai perdere di vista i propri visitatori. Con avvisi in tempo reale, non dovrete mai preoccuparvi di non essere presente quando qualcuno bussa alla porta.

Un altro punto di forza del Ring Intercom è la funzione di audio bidirezionale, che permette di comunicare istantaneamente con chi si trova all’ingresso. Che si tratti di un visitatore che ha bisogno di entrare, un corriere Amazon che deve lasciare un pacco o un familiare che sta tornando a casa, il sistema consente di parlare direttamente con lui tramite il vostro smartphone. La qualità audio è chiara e precisa, per una comunicazione senza difficoltà.

L'installazione del Ring Intercom è semplice e rapida, grazie alla possibilità di montarlo direttamente sul sistema citofonico già esistente, senza bisogno di modifiche o forature. Le strisce adesive incluse nella confezione permettono un montaggio fai-da-te in pochi minuti, senza dover ricorrere ad installazioni complesse. Inoltre, grazie alla compatibilità con Alexa, potete aprire la porta con un semplice comando vocale, rendendo l'uso del citofono ancora più comodo e intuitivo. Condivisione dell'accesso con amici e familiari tramite chiavi virtuali e la sicurezza delle consegne Amazon con verifica automatica completano le funzionalità che fanno del Ring Intercom un prodotto smart davvero completo e innovativo.

Vedi offerta su Amazon