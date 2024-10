Addio vecchia TV, siete pronti a passare a qualcosa di epico con questa smart TV TCL in SCONTO?

Se siete alla ricerca di una TV premium che possa migliorare la vostra esperienza di visione e di gioco, l'offerta su Amazon per la TCL 65QM8B è una grande opportunità. Attualmente, grazie a uno sconto del 12%, potete acquistare questo modello a soli 749,90€, rispetto al prezzo mediano di 849,90€. Questo TV da 65 pollici combina tecnologie avanzate come il pannello QLED e la retroilluminazione Mini LED, offrendo una qualità dell'immagine di altissimo livello, con 4K HDR Premium fino a 1300 nit di luminosità. La gestione precisa della luminosità e i colori vividi e dettagliati, resi possibili dalla tecnologia Quantum Dot, garantiscono un'esperienza visiva immersiva, ideale sia per il cinema che per i giochi.

TCL 65QM8B, chi dovrebbe acquistarla?

Uno dei punti di forza del TCL 65QM8B è il suo refresh rate nativo a 144Hz, che consente di godere di scene d'azione estremamente fluide e di un’esperienza di gioco superiore. La TV è dotata di HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate) a 144Hz, elementi essenziali per ottenere la massima fluidità anche nelle sessioni di gaming più intense. Inoltre, il Game Master Pro 2.0 e il supporto a FreeSync Premium Pro permettono di ottimizzare automaticamente le impostazioni grafiche per ridurre la latenza e migliorare la reattività durante le partite, rendendo questa TV una scelta eccellente per i videogiocatori. E se desiderate ulteriori consigli, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV.

Non solo immagini straordinarie, ma anche un audio di qualità elevata: il sistema audio Onkyo 2.0 integrato, supportato dalle tecnologie Dolby Atmos e DTS, offre un suono immersivo e definito, perfetto per rendere ogni film o partita ancora più coinvolgente. La gestione dei comandi vocali è semplificata grazie all'integrazione con Google Assistant e alla compatibilità con Alexa e AirPlay 2, che consente di connettere facilmente i vostri dispositivi Apple e gestire l'intrattenimento in modo intuitivo. La piattaforma Google TV offre poi un accesso rapido a tutte le vostre app preferite, dai servizi di streaming ai contenuti personalizzati, trasformando il vostro salotto in un vero hub multimediale.

L'offerta su Amazon rende la TCL 65QM8B ancora più appetibile per chi cerca un televisore di qualità superiore a un prezzo competitivo. Con il suo design elegante e le prestazioni ottimali sia per la visione di contenuti HDR che per il gaming, è una soluzione completa che non deluderà le aspettative. Tuttavia, considerato il forte sconto e la qualità del prodotto, vi consigliamo di approfittarne rapidamente: non è certo quanto durerà questa promozione e quante unità siano disponibili.

