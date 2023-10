Altro che smart TV, con questo proiettore 4K vivi il VERO CINEMA! -20%!

Che le migliori smart TV garantiscano la qualità d'immagine più soddisfacente è fuori discussione, ma se disponete di una parete ampia e desiderate utilizzarla per la visione di film e serie TV, i proiettori si rivelano un'alternativa eccellente, anche in confronto alle TV più costose.

Fatta questa premessa, vi comunichiamo che su Amazon è disponibile l'Hisense Laser TV PL1SE (simile a quello che abbiamo recensito qui), un proiettore a tiro ultra-corto, a un prezzo scontato del 20%. Quello che è uno dei migliori proiettori per l'intrattenimento domestico, dal prezzo originale di 1.999,00€, è oggi acquistabile a 1.599,00€.

Hisense Laser TV PL1SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Con la sua proiezione da 80 a 120 pollici, Hisense Laser TV PL1SE dovrebbe essere acquistato da tutti coloro che vogliono avvicinarsi il più possibile all'esperienza cinematografica, andando ben oltre la diagonale massima replicata oggi dalle principali smart TV.

Essendo a raggio corto, Hisense Laser TV PL1SE sarà poi perfetto anche per coloro che non vogliono posizionare il proiettore al centro della stanza, evitando così di intralciare il passaggio o di interferire con altri elementi d'arredo. Questo modello è infatti progettato per funzionare al meglio a pochi centimetri dalla parete, semplificando notevolmente il posizionamento.

Nonostante la vicinanza alla parete, la proiezione avrà comunque una dimensione minima di 80 pollici, una diagonale che, sulle migliori smart TV, fa lievitare i prezzi in maniera notevole. Ecco perché l'Hisense Laser TV PL1SE si presenta come l'alternativa perfetta ai televisori di grandi dimensioni senza spendere una fortuna.

L'attuale sconto del 20% lo colloca in linea con alcune offerte passate, quando il proiettore era disponibile tra i 1.500,00€ e 1.800,00€. Una promozione eccezionale è stata rilasciata questa mattina, quando il prezzo è sceso temporaneamente a soli 1.111,00€, anche se probabilmente si è trattato di un errore prontamente corretto dal portale, che ha comunque mantenuto il prezzo a diverse centinaia di euro in meno rispetto a quello di listino.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

