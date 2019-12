Amazon in Italia: nel 2019 creati 1400 nuovi posti di lavoro

Amazon ha deciso di fare il punto sul 2019 divulgando una serie di dati che confermano il suo impegno industriale sul territorio italiano: su tutti la creazione di 1400 nuovi posti di lavoro negli ultimi 12 mesi, con un aumento di più del 25% rispetto alla fine del 2018. Insomma, la forza lavoro complessiva è di 6900 dipendenti a tempo indeterminato.

“Posti di lavoro per persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza, dagli ingegneri e sviluppatori di software alle posizioni di livello base”, sottolinea oggi Amazon. “Le nuove assunzioni sono dislocate sugli oltre 20 siti, in tutta Italia, da Milano a Passo Corese (RI), da Torrazza Piemonte (TO) a Cagliari. Queste posizioni lavorative offrono una retribuzione competitiva e molti benefit, inclusi programmi innovativi per il settore, come Career Choice, e programmi d’avanguardia di congedo parentale. Inoltre, a partire dal prossimo gennaio, gli addetti al magazzino di Amazon in Italia beneficeranno di un aumento del salario di ingresso di 100 euro lordi al mese”.

Un dato importante riguarda gli investimenti in Italia, che dal 2010 al 2018 sono stati di 4 miliardi di euro, considerando le infrastrutture, i centri di distribuzione, gli uffici aziendali, le spese operative e i costi sostenuti per i fornitori del settore logistico impiegati per consegnare i prodotti ai clienti. Inoltre le aziende italiane che vendono su Amazon hanno creato in Italia, nel 2018, più di 18.000 posti di lavoro a tempo pieno per gestire la loro attività di vendita su Amazon. Il valore dei beni esportati da queste imprese ha raggiunto la cifra record di oltre €500 milioni di euro nel 2018.

“Il 23 novembre 2020 festeggeremo il decimo anniversario della nostra presenza in Italia. Si tratta di una tappa importante e un’opportunità per fare il punto su qual è stato il nostro contributo all’economia italiana fino ad oggi. Sono particolarmente orgogliosa di come i nostri investimenti a favore dei clienti e delle piccole imprese italiane abbiano contribuito alla prosperità dell’Italia, creando decine di migliaia di posti di lavoro e aprendo a nuove opportunità per colleghi, partner, fornitori di servizi e aziende della catena di approvvigionamento”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.

Nel 2019 ha aperto un nuovo centro di distribuzione a Torrazza Piemonte e cinque nuovi depositi di smistamento già operativi a Verona, Roma Settecamini (RM), Fiume Veneto (PN), Arzano (NA) e Santarcangelo (RN). Inoltre è prevista l’apertura di due nuovi depositi di smistamento a Bitonto (BA) e San Giovanni Teatino (CH).