Amazon amplia ulteriormente i propri servizi, offrendo ora la possibilità di fare la spesa direttamente online con Cortilia. Questa novità permette di combinare la comodità di Amazon con l’attenzione alla qualità dei prodotti freschi e locali di Cortilia. Pur non essendo ancora disponibile in tutte le città italiane, da oggi potrete ordinare i vostri prodotti preferiti sulla sezione Cortilia e riceverli comodamente a casa sette giorni su sette.

Cortilia su Amazon, perché approfittarne?

Le condizioni di acquisto sono semplici: il minimo d’ordine per ricevere la spesa Cortilia con Amazon è di 39€ nel Nord Italia e di 49€ su Roma. Per conoscere tutti i dettagli, comprese le spese di consegna, vi invitiamo a consultare la pagina informativa dedicata. In questo modo potrete pianificare al meglio i vostri acquisti, senza sorprese e con la certezza di ricevere prodotti freschi e selezionati.

La qualità dei prodotti è garantita dal partner Cortilia, che segue elevati standard di controllo. Inoltre, se non doveste essere soddisfatti di un articolo, potrete richiedere un rimborso contattando il servizio clienti, disponibile sette giorni su sette. Amazon e Cortilia vi offrono così un’esperienza di acquisto sicura e affidabile, con supporto costante e la garanzia di freschezza e qualità dei prodotti.

Per rendere ancora più conveniente il vostro primo ordine, Cortilia offre ai nuovi clienti uno sconto di 15€ su un acquisto minimo di 70€, utilizzando il codice CORTILIA15. Inoltre, i clienti Prime possono usufruire della consegna gratuita su tutte le fasce orarie con un ordine minimo di 90€. Per entrambe le promozioni, vi invitiamo a leggere termini e condizioni per tutti i dettagli e le limitazioni.

