Anche il franchise di James Bond ‘007’ sale sul carro della NFT

VeVe, la più grande piattaforma di collezionismo digitale mobile-first, ha collaborato con la casa di produzione cinematografica Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) per lanciare una serie di NFT dell’iconico franchise di James Bond, più specificamente, i primi oggetti da collezione digitali per il prossimo film “No Time To Die”.

I fan potranno acquistare oggetti da collezione ispirati al nuovo film tra cui un aliante e la Safrin’s Mask esclusivamente attraverso l’app VeVe, disponibile per il download su App Store e Google Play. La prima data di rilascio delle NFT di James Bond sarà annunciata a breve.

Molti dei dettagli intorno agli NFT non sono ancora noti ma la collezione è destinata ad espandeersii, ulteriori gocce di oggetti da collezione digitali della serie di James Bond includeranno altri oggetti iconici del film “No Time To Die”.

Attraverso la piattaforma VeVe, i fan potranno mostrare le loro collezioni digitali negli showroom virtuali dell’app come epici diorami 3D, oltre a visitare virtualmente, commentare e mettere mi piace agli showroom di altri collezionisti. VeVe offrirà anche una modalità foto in realtà aumentata che consente ai collezionisti di interagire con ogni oggetto digitale da collezione in 3D, nonché di condividere i loro oggetti da collezione attraverso il feed social in-app di VeVe o su piattaforme social esterne.