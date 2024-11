Volete gli ultimi AirPods con ANC? Ora sono in sconto

Se siete alla ricerca della più recente innovazione nel mondo degli auricolari wireless, i nuovi Apple AirPods 4 sono già in sconto su Amazon! Anche se il risparmio non è significativo, si tratta comunque di una riduzione di prezzo, un evento raro per i prodotti Apple di ultima generazione. Approfittatene ora: disponibili a 189€!

Apple AirPods 4, chi dovrebbe acquistarli?

Apple AirPods 4 sono consigliati agli appassionati di musica, podcaster e videogiocatori che cercano un'esperienza d'ascolto immersiva con il massimo comfort. Questi auricolari wireless sono perfetti per chi desidera godersi un suono di qualità senza rinunciare alla comodità durante lunghi periodi di utilizzo. Grazie alla loro capacità di cancellare attivamente il rumore esterno, permettono di immergersi completamente nell'audio, eliminando le distrazioni.

Anche coloro che conducono una vita attiva troveranno negli Apple AirPods 4 i compagni ideali per gli allenamenti o le corse all'aperto, grazie alla loro resistenza al sudore, alla polvere e all'acqua. Inoltre, sono particolarmente indicati per gli utenti di dispositivi Apple, grazie alla loro integrazione senza soluzione di continuità con l'ecosistema Apple, che offre funzioni avanzate come l'audio spaziale personalizzato, adattivo e l'interazione fluida con Siri per un controllo vocale intuitivo.

L'autonomia della batteria, che raggiunge fino a 30 ore di ascolto con la custodia di ricarica, li rende ideali per i viaggiatori o per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una soluzione affidabile per tutta la giornata. Infine, con un prezzo di 189€, sono attraenti per coloro che cercano una tecnologia all'avanguardia con un piccolo ma apprezzato taglio di prezzo.

Vedi offerta su Amazon