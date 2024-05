Friggitrice ad aria Ariete XXL, è una BOMBA e costa quasi la metà! (-40%)

La friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL ha una capienza elevata grazie al suo cestello extra large e vi permette di friggere in modo sano e leggero, con un solo cucchiaio di olio, mantenendo la croccantezza tipica del fritto. È dotata di 7 modalità di cottura preimpostata, un touchscreen LCD e non disperde odori di fritto in casa. Ideale per preparare porzioni abbondanti e deliziose per tutta la famiglia senza rinunciare alla salubrità e alla semplicità nella pulizia. Oggi, grazie a una super offerta Amazon potete approfittare di uno sconto del 40% sul prezzo originale di 120€ e acquistarla per soli 71,99€.

Ariete Airy Fryer XXL, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL è l'ideale per chi ama la frittura ma vuole mantenere un'attenzione particolare alla salute e al benessere, offrendo un metodo di cottura più leggero e con minor impatto ambientale. Questo modello, grazie alla sua capienza elevata che consente di cucinare fino a 2,5kg di cibo alla volta è perfetto per le famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici. Vi consentirà di gustare cibi croccanti e deliziosi, cucinati in maniera uniforme grazie alla circolazione a 360° dell'aria calda, con l'uso di solamente un cucchiaio di olio, rendendo ogni pasto più sano rispetto alla tradizionale frittura in olio.

Inoltre, la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL si rivela un’eccellente scelta per chi desidera mantenere la propria casa libera da fumi e odori sgradevoli tipici della frittura ad olio, garantendo ambienti più puliti e piacevoli. La facile pulizia e l'assenza di necessità di smaltire olio esausto lo rendono anche un'opzione rispettosa dell'ambiente. Insomma, è la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare al piacere della frittura ma cerca una vita quotidiana più salutare e sostenibile.

La friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione pratica e salutare per friggere, senza rinunciare al gusto. La combinazione di carico elevato, semplicità di utilizzo e ridotto impatto ambientale la rende un acquisto consigliato a chiunque desideri unire il piacere della frittura alla cura della propria salute e dell'ambiente. Oggi, grazie a uno sconto del 40% sul prezzo originale potete pagarla solo 71,99€!

