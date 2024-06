BenQ W2710 a un prezzo SHOCK! (-700€)

Se siete appassionati di home cinema o di gaming su grande schermo, non potete perdere questa eccezionale offerta su Amazon: il BenQ W2710, uno dei migliori proiettori 4K del mercato, è disponibile a soli 966,47€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 1.607,69€. Questa promozione rappresenta un'opportunità irripetibile per portarsi a casa un dispositivo di alta qualità a un prezzo imbattibile.

BenQ W2710, chi dovrebbe acquistarlo?

BenQ W2710 è un proiettore 4K UHD che garantisce immagini straordinariamente nitide e dettagliate grazie alla risoluzione di 3.840x2.160 pixel. Dotato di tecnologia HDR-PRO, questo dispositivo offre una gamma cromatica ampliata con una copertura del 95% del DCI-P3 e del 100% del Rec.709, standard utilizzati nell'industria cinematografica americana per una riproduzione dei colori fedele e realistica. La tecnologia HDR10+ consente di ottimizzare ogni scena per mostrare il massimo livello di dettaglio, sia nelle parti più luminose che in quelle più scure del quadro.

BenQ W2710 è progettato per offrire prestazioni eccellenti in qualsiasi ambiente. Con una luminosità di 2200 ANSI lumen, il proiettore garantisce immagini brillanti e chiare anche in ambienti non completamente oscurati. Il rapporto di contrasto di 50.000:1 assicura neri profondi e un'ottima percezione della profondità.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo proiettore è la versatilità nell'installazione. Grazie allo zoom 1.3x e al lens shift verticale del 10%, è possibile posizionare il proiettore in vari punti della stanza mantenendo comunque una perfetta allineamento con lo schermo. Inoltre, la correzione keystone 2D automatica facilita ulteriormente la configurazione, eliminando le distorsioni dell'immagine causate dall'angolazione del proiettore.

Per chi ama il gaming, il W2710 è una scelta ideale grazie al Game Mode dedicato che riduce al minimo l'input lag, offrendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Questo, unito alla qualità dell'immagine 4K e alla fedeltà cromatica, rende ogni sessione di gioco un vero piacere visivo.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Il BenQ W2710 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un'esperienza visiva di alta qualità, sia per il cinema che per il gaming. Approfittate dello sconto del 40% e portate a casa questo ottimo proiettore a soli 966,47€!

