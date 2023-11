Mancano diverse settimane al Black Friday, uno degli eventi più attesi di tutto l'anno dove sarà possibile godere di offerte imperdibili su tantissimi prodotti online (a tal proposito, avete già letto il nostro articolo su come prepararvi al meglio?). Nonostante ciò, alcuni store hanno già iniziato a proporre sconti per anticipare le giornate promozionali: tra questi c'è Comet, di cui vi abbiamo già parlato ieri nel nostro articolo dedicato e di cui tratteremo nuovamente oggi.

Di seguito, infatti, troverete una selezione di 7 prodotti imperdibili tra quelli presenti nel volantino di Anteprima Black Friday. Il catalogo della promozione è davvero vasto e copre tutte le categorie dello store, per cui ci sarà sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Vi consigliamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che le offerte dureranno solo fino al 15 novembre!

Black Friday in anticipo Comet: 7 imperdibili prodotti in sconto

Apple iPhone 15 256GB | 1.059,00€ (1.109,00€)

L'iPhone 15 ha bisogno di ben poche presentazioni, essendo uno degli smartphone più performanti sul mercato. Parliamo di un dispositivo destinato principalmente a due gruppi di consumatori: da un lato, ai fedeli clienti di Apple che aggiornano regolarmente il loro dispositivo con l'ultima versione e che stavano aspettando di trovarlo in offerta per fare il passaggio. Dall'altro, è rivolto a coloro che, semplicemente, desiderano acquistare un nuovo smartphone e cercano un dispositivo top di gamma. Considerando che gli iPhone 15 sin dalla loro uscita si sono rivelati difficili da trovare, il fatto che sia addirittura scontato rappresenta un'occasione davvero imperdibile!

Notebook Gaming HP Omen 16 | 1.599,00€ (2.499,00€)

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming che vi permetta di giocare anche ai titoli più recenti godendo di prestazioni grafiche ottime vi consigliamo l'HP Omen 16, dotato della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 e del processore Intel Core i7-12700H, che uniti insieme generano una potenza davvero eccezionale. Inoltre, rappresenta anche un'ottima scelta per chi non solo vuole giocare, ma anche lavorare o studiare, il tutto in un unico dispositivo: riuscirete a gestire qualsiasi programma desideriate, anche in multitasking, e grazie al design compatto potrete portarlo con voi ovunque.

Monitor Gaming LG UltraGear 32" | 239,00€ (289,00€)

Rimaniamo in tema gaming con il monitor LG UltraGear 32, uno dei modelli più apprezzati nel settore, nonché la scelta ideale per chi cerca un monitor con un'altissima frequenza di aggiornamento, perfetto per garantire un'esperienza di gioco estremamente fluida, soprattutto nei giochi più frenetici come gli sparatutto. Inoltre, si presta perfettamente anche a essere utilizzato come secondo monitor, affiancandolo a un altro schermo, dato che il particolare design consente di ruotarlo persino di 90°, trasformandolo in un pannello verticale su cui visualizzare informazioni come i commenti durante una live o dei testi.

Soundbar LG S60Q | 149,00€ (269,99€)

La soundbar LG S60Q è la scelta perfetta per coloro che cercano una soundbar di ottima qualità per merito dei suoi 2.1 canali e alla potenza totale di 300W. Questa configurazione, unita alla tecnologia Dolby Atmos Virtual, offre un'esperienza audio surround coinvolgente, rendendola ideale per gli appassionati di film e serie TV che desiderano migliorare l'esperienza del loro home cinema con un prodotto di alta qualità in grado di amplificare ogni contenuto riprodotto. Inoltre, parliamo di un articolo certificato "Eco Product", giacché è stato assemblato in parte con materiali riciclati, mentre il packaging è ricavato al 100% dalla carta, rendendolo ideale per chi è particolarmente attento all'ambiente.

Lavatrice Candy Smart Pro | 299,00€ (499,00€)

La lavatrice Candy Smart Pro è un esempio perfetto della qualità e dell'affidabilità che il marchio italiano Candy offre nel settore degli elettrodomestici, per cui non potevamo non consigliarvela. Questa lavatrice, oltre a garantire prestazioni di alto livello, si distingue per la sua innovazione, dato che è possibile collegarla al vostro smartphone e controllarla tramite l'app Candy Simply-Fi, programmandola e personalizzandole le funzioni anche quando siete fuori casa. Potrete, inoltre, scegliere tra quattro programmi rapidi, ognuno con una durata inferiore a un'ora: questo non solo vi consentirà di risparmiare energia, ma vi garantirà anche un risultato di lavaggio impeccabile. Inoltre, se siete fuori casa per gran parte della giornata, potrete sfruttare la funzione di partenza ritardata, che vi consentirà di programmare il ciclo di lavaggio fino a 24 ore in anticipo, avviandolo così al momento che vi è più comodo.

TP Link Wi-Fi Range Extender | 29,99€ (49,90€)

Se vivete in un'abitazione molto spaziosa e, dunque, il vostro Wi-Fi fatica ad arrivare in ogni stanza, la soluzione perfetta è il Range Extender di TP Link, che espanderà il vostro segnale fino a 1.2Gbps, offrendovi una connessione ultra rapida e affidabile. L'installazione vi richiederà pochi minuti e non necessiterà alcun intervento tecnico, e in seguito potrete godere di una connessione stabile in ogni punto della casa, godendo della tecnologia Dual Band 2.4GHz a 300Mbps e 5GHz a 867Mbps. Inoltre, l'indicatore di segnale intelligente vi aiuterà persino a individuare il posizionamento migliore, riuscendo così a collocarlo nel punto più ottimale per estendere al massimo il vostro Wi-Fi.

Aspirapolvere senza filo Dyson V12 Detect Slim Absolute | 499,00€ (698,00€)

Chiudiamo la lista con il Dyson V12 Detect Slim Absolute, uno dei migliori aspirapolvere senza filo sul mercato e ideale, dunque, per chi è alla ricerca di un prodotto affidabile e che offra prestazioni a dir poco eccezionali. Uno dei punti di forza di questo modello è il suo motore digitale Dyson Hyperdymium, progettato appositamente per fornire una potenza eccezionale, raggiungendo una potenza di aspirazione di 150AW e con ben 125.000 giri al minuto. Ciò significa che può affrontare senza sforzo anche la polvere più fine, nonché capelli e peli di animali domestici, garantendo una pulizia profonda e completa. Inoltre, riuscirete a pulire anche tappeti, tende e persino materassi, mentre la spazzola anti-groviglio si districherà automaticamente da peli e capelli.

