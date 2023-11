Il Black Friday è sempre più vicino, ma Mediaworld ha deciso di anticiparlo con una serie di interessantissime offerte, come vi abbiamo già segnalato nel nostro articolo a tema. Le promozioni non riguardano soltanto una selezione limitata del catalogo, ma al contrario abbracciano un'ampia gamma di prodotti che vanno dalla tecnologia, come gli smartphone, gli smartwatch e perfino i droni, ai piccoli elettrodomestici per la casa.

Gli sconti verranno presentati in diverse fasi, e le prime offerte saranno valide fino al 12 novembre. Questo significa che i prodotti della prima fase potrebbero non essere più disponibili in seguito, per cui vi consigliamo di non farvi sfuggire gli articoli che desiderate. Va poi aggiunto che potrete anche scegliere di dilazionare l'importo di molti prodotti in comode rate mensili a tasso zero.

Poiché gli articoli in offerta sono davvero tanti e spaziano per diverse categorie, abbiamo pensato di aiutarvi nelle vostra scelte proponendovi 7 offerte del Black Friday di Mediaworld assolutamente da non perdere! Oltre alla descrizione e a un'immagine per ogni articolo troverete anche un comodo tasto per l'acquisto.

Black Friday Mediaworld: 7 offerte da non perdere!

Auricolari true wireless JBL Wave 100

Questi auricolari TWS sono di ottima qualità e non hanno nulla da invidiare ai modelli migliori in commercio. Sono leggeri e comodi da portare sempre con voi, ideali per ascoltare la vostra musica preferita ovunque: mentre andate a scuola o al lavoro o quando vi allenate in palestra, i JBL Wave 100 sono la scelta ideale per apprezzare al meglio ogni singola nota, grazie anche ai bassi potenziati. Naturalmente, sono perfetti anche per le vostre telefonate, che saranno sempe chiare e cristalline. Per questo, li consigliamo a lavoratori e professionisti in movimento, che godranno anche di un'autonomia di ben 15 ore, sommando le 5 degli auricolari con le 10 della pratica custodia. Su Mediaworld li trovate ad appena 29,00€ anziché 39,00€.

Smart TV Panasonic TX-55MZ800E da 55"

Questo modello è disponibile a soli 999,00€ invece di

1.239,99€, un risparmio davvero considerevole su una smart TV di questa qualità. Il grande schermo da 55" la rende perfetta per un salotto particolarmente ampio e per tutti coloro che desiderano creare il proprio angolo home cinema personale. L'integrazione con Google TV e i comandi vocali vi permetterà di trovare sempre ciò che cercate in modo semplice e veloce. Inoltre, è una buona scelta anche per i videogiocatori, che potranno sfruttare la modalità game per sessioni sempre fluide.

Apple Watch Serie 9

Fra i migliori smartwatch in assoluto, l'Apple Watch Serie 9 è la scelta ideale per i clienti affezionati di Apple, che si affidano al marchio per la nota qualità e durabilità. Inoltre, l'integrazione con gli smartphone Apple è assolutamente perfetta. Grazie ai tantissimi programmi per il fitness è indicato per chi desidera mantenersi o tornare in forma, anche perché vi darà modo di monitorare diversi parametri del vostro corpo, come il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Versatile, veloce e potente, questo smartwatch top di gamma è perfetto per chi desidera il meglio che il mercato ha da offrire. Il prezzo, poi, è particolarmente vantaggioso: solo 469,00€ anziché 489,00€.

Smartwatch Amazfit GTS3

Se invece state cercando uno smartwatch che sia compatibile con diversi modelli di smartphone Android, ma non volete spendere troppo, vi consigliamo l'ottimo Amazfit GTS3, che trovate su Mediaworld ad appena 109,00€ anziché 117,99€. Leggero ed elegante, questo modello è resistente a graffi e usura, per cui è l'ideale per l'uso quotidiano. L'integrazione con Alexa lo rende anche molto comodo da usare, grazie ai comandi vocali, mentre gli oltre 150 programmi sportivi vi aiuteranno a monitorare i progressi dei vostri allenamenti, per cui lo consigliamo anche a chi pratica sport o vuole semplicemente rimettersi in forma.

Drone DJI Mini 2 SE Fly More Combo

Questo drone è assolutamente perfetto per fotografi e videomaker alla ricerca di una marcia in più per i propri contenuti. Grazie a questo drone, infatti, potrete scattare foto e girare video mozzafiato da prospettive aeree uniche, rendendo ancora più magici i momenti che andrete a immortalare. Nonostante pesi meno di 249g, mantiene stabili le riprese anche con venti fino a 38 km/h, per regalarvi sempre il risultato migliore. Nella confezione troverete anche i comodi controlli da applicare direttamente sullo smartphone e una pratica custodia per proteggerlo e trasportarlo facilmente. Ebbene, Mediaworld lo propone a soli 339,00€ anziché 449,00€.

Samsung Galaxy Tab A8

Questo tablet è l'ideale non solo per l'uso quotidiano, ma anche come valido supporto per lo studio: potrete infatti consultare libri, documenti e appunti in modo semplice e veloce. Ma il suo vero punto di forza è l'ottimizzazione per la visione di contenuti in streaming: grazie a buone prestazioni sia audio che video, il Samsung Galaxy Tab A8 integra Samsung TV Plus, con tantissimi contenuti TV gratuiti disponibili sempre e ovunque. Naturalmente, potrete anche usare le app dei vostri servizi in streaming preferiti, come Netflix o Prime Video. Mediaworld ve lo offe ad appena 169,00€ invece di 179,99€.

Macchina per caffè a capsule Krups Inissia

Chiudiamo questa nostra selezione delle 7 offerte da non perdere su Mediaworld con questa praticissima macchina per caffè a capsule, ideale per chi vuole gustarsi il piacere di un buon caffè pronto in pochi istanti. Le sue dimensioni così compatte, poi, la rendono perfetta per chi ha poco spazio in cucina. Semplicissima da usare grazie alla presenza di soli due tasti, vi permetterà finalmente di gustarvi il caffè buono come al bar nella comodità di casa vostra, senza occupare troppo spazio e, soprattutto, senza spendere troppo: infatti, su Mediaworld la trovate a soli 79,00€ invece di 94,99€.

