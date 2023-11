Siamo ormai nel vivo del Black Friday: mentre su Amazon continuano le offerte (a tal proposito, vi consigliamo di seguire il nostro articolo aggiornato in tempo reale con le occasioni migliori), Unieuro ha lanciato una promozione a dir poco imperdibile in seguito al successo del "NO IVA" di qualche giorno fa. Solo oggi e domani, 23 e 24 novembre, potrete, infatti, approfittare di uno sconto aggiuntivo del 24% su molti articoli con un prezzo di partenza di 199,00€!

Noi ci siamo occupati, dunque, di consultare l'intero catalogo della promozione, così da proporvi quelle che sono le migliori offerte disponibili. Di seguito troverete una lista con alcuni prodotti davvero imperdibili, che difficilmente, anche con gli sconti del Black Friday, avrete modo di acquistare a prezzi inferiori a quelli proposti da Unieuro con questa promozione.

Vi ricordiamo che lo sconto del 24% verrà applicato direttamente nel carrello, per cui non preoccupatevi se nella pagina del prodotto visualizzerete il prezzo di listino non ribassato. Inoltre, sarete felici di sapere che per tutti i prodotti avrete anche modo di dilazionare i pagamenti in 3 rate mensili senza interessi con PayPal o Klarna.

Infine, prima di passare alle offerte vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Black Friday Unieuro: le migliori offerte del 23 e 24 novembre

Google Pixel 8

L'acquisto del Google Pixel 8 è consigliato a coloro che cercano efficienza, prestazioni elevate e una fotocamera di qualità professionale in uno smartphone. Questo dispositivo riuscirà a gestire qualsiasi applicazione o incarico con fluidità grazie al suo potente chip e al display ad alta risoluzione. Inoltre, con una durata della batteria di oltre 24 ore, è ideale per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un dispositivo pronto all'uso. Dal punto di vista hardware, le caratteristiche chiave del Google Pixel 8 includono la potente fotocamera Pixel da 50MP e un display OLED da 6,2 pollici con alta risoluzione (1080x2040 pixel). Alimentato dal chip Google Tensor G3, questo dispositivo offre prestazioni elevate e un'esperienza utente personalizzata grazie all'Intelligenza Artificiale di Google. Inoltre, è resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo un investimento duraturo e ideale anche per chi ama avventurarsi nella natura.

Vedi su Unieuro

Google Pixel Watch 2

Il Google Pixel Watch 2 si posiziona tra i migliori smartwatch sul mercato, rappresentando la scelta ideale soprattutto per coloro che prioritizzano la salute e il benessere. La sua precisione nel monitorare il battito cardiaco, controllare lo stress quotidiano e rispondere prontamente a segnali di alterazione lo rende un compagno affidabile per la cura personale. Le funzioni di sicurezza, come il rilevamento delle cadute e il segnale SOS, lo rendono adatto anche agli anziani e agli amanti dell'escursionismo che potrebbero trovarsi in situazioni di emergenza. Con un set completo di funzioni, questo smartwatch si rivela utile anche per gli appassionati di fitness e gli atleti, giacché offre un feedback completo e in tempo reale durante diverse attività fisiche, come corsa, nuoto, arrampicata e altro ancora, permettendo di monitorare i progressi attraverso l'app dedicata. Inoltre, il Google Pixel Watch 2 mette l'accento sulla qualità dei materiali, vantando una cassa in alluminio che offre leggerezza e resistenza, adattandosi alle sfide quotidiane e alle sessioni di allenamento più intense.

Vedi su Unieuro

Samsung Galaxy Watch6

Il Galaxy Watch6 offre un'esperienza visiva impeccabile grazie al suo ampio schermo e alla cornice sottile, con quadranti completamente personalizzabili per adattarsi al vostro stile. La robustezza è garantita dal vetro in cristallo di zaffiro che protegge lo schermo, mentre le certificazioni IP68 e 5ATM consentono un utilizzo sotto la pioggia e durante le immersioni. Questo smartwatch Android non trascura il monitoraggio del sonno, valutando la qualità del riposo e fornendo consigli personalizzati, oltre a essere in grado persino di rilevare la temperatura corporea notturna per predire il ciclo mestruale. Il monitoraggio cardiaco è affidato al sensore PPG, che segnala eventuali anomalie e offre la possibilità di effettuare un dettagliato ECG. Il controllo della pressione sanguigna e l'analisi bioelettrica dell'impedenza (BIA) forniscono ulteriori dati sulla salute. Per gli amanti dell'attività fisica, il Galaxy Watch6 supporta oltre 90 tipi di allenamento, dalla nuotata allo yoga, con la possibilità di personalizzare le routine. Tutte queste funzioni non compromettono l'autonomia della batteria, che garantisce un utilizzo intensivo per l'intera giornata.

Vedi su Unieuro

Dyson V15 Detect Absolute

Il Dyson V15 Detect Absolute, ora disponibile a soli 623,22€ anziché 799,00€, rappresenta una delle migliori scope elettriche sul mercato, ideale per chi desidera una pulizia rapida ed efficiente, soprattutto in presenza di animali domestici. Dotato del potente motore Dyson Hyperdymium, questo aspirapolvere utilizza l'intelligenza artificiale per regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base alla quantità di polvere rilevata, assicurando di catturare ogni particella con una singola passata. La tecnologia Dyson DLS adatta in modo intelligente la spazzola a diversi tipi di pavimento, garantendo la rimozione efficace di polvere, capelli, sporco e peli di animali da qualsiasi superficie, compresi tappeti e moquette. Il pettine a 56 denti con tecnologia anti-groviglio elimina, inoltre, automaticamente peli e capelli dalla spazzola, eliminando la necessità di interventi manuali.

Vedi su Unieuro

Cuffie Wireless Sony WH-1000XM5

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono la scelta ideale per chi cerca una tecnologia avanzata di noise cancelling, capace di isolarvi completamente dall'ambiente in cui vi trovate e permettendovi di concentrarvi unicamente sui vostri brani preferiti. Oltre alla notevole riduzione del rumore, offrono anche la connessione multipoint, consentendo di collegarle contemporaneamente a due dispositivi. Questa caratteristica le rende perfette per gli utenti multitasking che vogliono passare senza sforzo tra musica, film e chiamate. Una funzione innovativa chiamata "Speak-to-Chat" mette automaticamente in pausa la musica quando si parla. Con un'autonomia fino a 30 ore, soddisfano le esigenze di chi fa sessioni di ascolto prolungate o viaggia frequentemente, mentre il loro design unisex le rende adatte sia agli uomini che alle donne.

Vedi su Unieuro

Macchina da caffè Philips 2200

La macchina da caffè automatica Philips Series 2200 è l'ideale per chi cerca un'esperienza personalizzata nella preparazione del caffè. La sua caratteristica distintiva è il display touch che offre accesso al menu My Coffee Choice, consentendo di regolare l'intensità e la quantità della bevanda secondo le preferenze personali. Con il montalatte incluso, è possibile creare una schiuma di latte dalla consistenza perfetta, rendendola la scelta perfetta per gli amanti del cappuccino. Il macinacaffè in ceramica al 100% assicura bevande di alta qualità in pochi istanti, offrendo l'esperienza di un barista direttamente nella vostra cucina. Infine, il filtro potente e di facile manutenzione consente di preparare fino a 5.000 tazze senza la necessità di decalcificare, aggiungendo un ulteriore vantaggio a questa macchina da caffè.

Vedi su Unieuro

Smart TV Samsung Series 6 50"

La smart TV Samsung Series 6 da 50", lanciata sul mercato nel 2023, è disponibile a soli 486,32€ invece di 949,90€! Questo modello è l'opzione perfetta per chi cerca un pannello capace di offrire immagini spettacolari senza dover investire oltre 500 euro, come richiesto dalla maggior parte delle smart TV 4K presenti sul mercato. La Samsung Series 6 compete con i top di gamma estremamente costosi grazie alle sue tecnologie di ultima generazione che garantiscono una qualità dell'immagine eccellente. Perfetta anche per i videogiocatori, la smart TV è dotata del Gaming Hub di Samsung, che consente un accesso rapido ai giochi, alle console preferite o al cloud gaming. Il pannello offre prestazioni eccellenti anche con giochi frenetici e dinamici, come sparatutto e racing game, grazie alla tecnologia Motion Xcelerator che rende i gameplay più fluidi, eliminando effetti di tearing o stuttering.

Vedi su Unieuro

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!