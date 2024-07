Sorpresa! Il Prime Day è già iniziato per queste telecamere Blink

Sebbene il Prime Day sia fissato per il 16 luglio, le offerte attuali su queste telecamere di sicurezza mettono in discussione quanto precedentemente annunciato da Amazon. I membri Prime possono infatti già beneficiare di sconti significativi grazie alle offerte anticipate. Ad esempio, è disponibile una combo che include quattro Blink Outdoor e una Blink Mini 2, il cui prezzo è stato ridotto da 349,98€ a soli 128,49€.

Blink Outdoor + Blink Mini 2, chi dovrebbe acquistarle?

Il set Blink Outdoor, composto da 4 videocamere da esterno e una Blink Mini 2, è indubbiamente la scelta giusta per coloro che desiderano garantire sicurezza e tranquillità alla propria abitazione o luogo di lavoro. Questo kit è consigliato alle persone che cercano una soluzione affidabile e a lunga durata senza il bisogno di installazioni complicate o cablaggi. Grazie alla durata della batteria che raggiunge i due anni e alla resistenza agli agenti atmosferici, la Blink Outdoor offre una sorveglianza continua, giorno e notte, con la possibilità di controllare gli ambienti esterni in qualsiasi condizione meteorologica.

D'altro canto, la Blink Mini 2 si rivela ideale per monitorare gli interni della casa, fornendo video in HD e la possibilità di comunicare in modo bidirezionale grazie all'audio di alta qualità. Questo prodotto è perfetto per chi vuole sentirsi più vicino a casa anche quando è lontano, monitorando tramite smartphone ciò che accade grazie all'app Blink.

La compatibilità con Alexa aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendovi di accedere alle immagini in diretta e gestire le videocamere con semplici comandi vocali. Chiunque desideri un sistema di sicurezza facile da usare, completo e intuitivo, troverà nella Blink Outdoor e nella Blink Mini 2 la soluzione ideale alle proprie esigenze.

Vedi offerta su Amazon