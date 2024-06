BLUETTI: fino al 42% di sconto sulle power station portatili in attesa del Prime Day!

L'estate è il momento ideale per massimizzare l'uso del proprio impianto fotovoltaico. Se non ne possedete ancora uno, questo è anche il periodo perfetto per considerare l'acquisto di un sistema, che non solo vi permetterà di risparmiare energia elettrica, ma anche di approfittare di vantaggi economici. Vi abbiamo già accennato a come Bluetti si stia preparando per il Prime Day con offerte interessanti, ma già ora è possibile fare ottimi affari. Ad esempio, spendendo entro il 31 luglio più di 1.000€, potete risparmiare ulteriormente 50€ con il coupon "AFF50PDBLUETTI".

Risparmi extra con voucher, perché approfittarne?

Inoltre, Bluetti offre la possibilità di acquistare voucher a un prezzo inferiore al loro valore nominale. Questi voucher esclusivi possono essere acquistati fino al 15 luglio e utilizzati fino al 31 luglio per risparmiare ulteriormente, a patto di rispettare la spesa minima. Di seguito, vi riportiamo informazioni più dettagliate:

Voucher da 20€ del valore di 150€ per un ordine superiore a 1.500€

Voucher da 50€ del valore di 200€ per un ordine superiore a 2.000€

Voucher da 70€ del valore di 250€ per un ordine superiore a 2.500€

Voucher da 90€ del valore di 350€ per un ordine superiore a 3.500€

Questa iniziativa offre anche un'incredibile garanzia: se i voucher non vengono utilizzati, saranno rimborsati entro il 10 agosto. Ciò detto, ribadiamo che al momento sono già disponibili ottime offerte su molte centrali elettriche e kit composti da pannelli solari. Quindi, i più veloci possono approfittarne subito senza dover necessariamente aspettare il Prime Day per acquistare alcune delle migliori soluzioni di fotovoltaico a prezzi scontati.

