Casa smart a MENO DI METÀ prezzo: ecco il kit Philips per trasformare ogni stanza!

Se siete alla ricerca di un sistema di illuminazione smart che possa trasformare radicalmente l'atmosfera della vostra casa, questa offerta su Unieuro è imperdibile. Il Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit, comprensivo di bridge e tre lampadine smart, è disponibile a soli 79,99€ invece di 179,99 €, permettendovi di risparmiare il 55% sul prezzo di listino.

Sistema di illuminazione smart Philips Hue, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit Philips Hue rappresenta la soluzione ideale per chi desidera iniziare a rendere la propria casa più intelligente partendo dall'illuminazione. Con la possibilità di gestire fino a 50 lampadine tramite il bridge incluso e la compatibilità con tutti i principali assistenti vocali, questo sistema si rivela perfetto sia per i neofiti della domotica che per gli utenti più esperti.

Le tre lampadine incluse nel kit offrono una gamma di 16 milioni di colori e possono essere controllate singolarmente attraverso l'app Philips Hue, disponibile per iOS e Android. La possibilità di creare scenari personalizzati e timer automatici permette di adattare l'illuminazione alle proprie routine quotidiane, mentre la tecnologia wireless Zigbee garantisce una connessione stabile e affidabile.

L'ecosistema Philips Hue si distingue per la sua espandibilità: il bridge incluso permette di controllare fino a 50 dispositivi contemporaneamente, consentendo di aggiungere gradualmente nuove lampadine e accessori. La compatibilità con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant assicura un'integrazione perfetta con qualsiasi sistema smart home esistente.

Al prezzo speciale di 79,99€, questo Philips Hue Starter Kit rappresenta un'occasione eccezionale per chi desidera iniziare a costruire un sistema di illuminazione smart. La combinazione di qualità costruttiva, facilità d'uso e versatilità rende questo kit un investimento sicuro per il futuro della propria casa intelligente, ora disponibile a un prezzo mai visto prima!

