Coinbase ha un problema nel supporto clienti?

Coinbase è una delle principali piattaforme per il trading di criptovalute attive negli USA, con una crescita costante nel corso del 2021. Eppure, nelle ultime settimane, sembra che il futuro dell’azienda sia meno roseo rispetto alle aspettative degli investitori e soprattutto degli utenti. Cosa sta succedendo?

Dopo i rumor secondo cui l’USDC non sarebbe più considerabile una “vera” stablecoin, uno smacco considerando che l’altervaluta proprietaria di Coinbase avrebbe dovuto essere ancorata al valore del dollaro, la CNBC dedica un ampio report in cui si raccontano i problemi che gli utenti stanno affrontando in questi giorni. Il sito statunitense dà particolare risalto al caso di due piccoli risparmiatori che, dopo aver accumulato circa 168.000 dollari in criptovalute, sono stati raggirati e derubati del loro deposito.

La causa principale di queste truffe, secondo le ricerche della CNBC, sarebbe il SIM swapping. Il SIM swapping è una frode che sfrutta i servizi mobili di un provider per portare un numero di telefono su un altro dispositivo con una SIM diversa. Effettuando quest’operazione, spesso condotta attraverso pratiche di phishing, è possibile prendere il controllo dell’account Coinbase del malcapitato e derubarlo senza che esso se ne accorga.

La CNBC sottolinea come il supporto clienti di Coinbase sia stato poco soddisfacente o anche assente per la maggioranza degli utenti truffati. Ancora, Cryptonomist evidenzia come i casi raccontati dalla CNBC siano solo un esempio: le richieste di assistenza presenti sulla pagina Twitter del trading account sono numerose e, per lo più, inevase. La gravità della situazione ha spinto Coinbase a diramare un comunicato ufficiale, in cui si rimarca che l’azienda – pur consapevole del fenomeno – non può prevenire i casi di phishing, SIM swap e scam vari, pur cercando di offrire il massimo supporto ai suoi utenti. Quali ripercursioni avrà questa situazione sul futuro di Coinbase? Staremo a vedere.