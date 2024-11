Cyber Weekend Razer: sconti fino al 50% su quasi tutti i prodotti!

Se siete alla ricerca delle migliori periferiche da gaming sul mercato, non potete lasciarvi sfuggire questa iniziativa di Razer. Il Cyber Weekend si presenta con sconti fino al 50% su tutto il catalogo, permettendovi di accedere all'ecosistema Razer con un risparmio considerevole. L'evento, che si svolgerà dal 29 novembre al 2 dicembre, include anche un regalo misterioso per ordini superiori a 229€.

Vedi offerte su Razer

Cyber Weekend Razer, chi dovrebbe approfittarne?

Il Cyber Weekend Razer rappresenta l'occasione perfetta per gli appassionati di gaming che desiderano migliorare la propria postazione con periferiche di qualità premium. L'iniziativa si rivolge sia ai neofiti che vogliono iniziare con prodotti di alta gamma, sia ai veterani che desiderano aggiornare il proprio setup con le ultime novità del brand.

L'evento si distingue per la varietà di prodotti in offerta, che spaziano dalle periferiche PC, come il loro ottimo mouse Razer Basilisk V3 Pro, in sconto del 37%, agli accessori per console e mobile, ma anche la loro sezione di abbigliamento e sedie da gaming. Particolarmente interessante è l'inclusione del programma RazerStore Rewards, che permette di accumulare Razer Silver con ogni acquisto, utilizzabili successivamente per riscattare prodotti gratuitamente.

La promozione include vantaggi aggiuntivi come la spedizione gratuita senza spesa minima e una politica di reso facile entro 14 giorni. Per i nuovi iscritti alla newsletter, è disponibile un ulteriore sconto di 10€ su acquisti superiori a 99€.

Con sconti che arrivano fino al 50% e un regalo misterioso incluso per ordini superiori a 229€, il Cyber Weekend Razer rappresenta un'opportunità unica per accedere all'ecosistema del brand a prezzi competitivi. La combinazione di offerte esclusive, spedizione gratuita e programma rewards rende questa promozione particolarmente allettante per qualsiasi appassionato di gaming!

Vedi offerte su Razer