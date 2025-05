DJI Mic 2: il compagno ideale per videomaker e podcaster, ora in SCONTO! -27%

Se siete alla ricerca di un microfono wireless professionale che unisca qualità audio, versatilità e semplicità d’uso, l’offerta attualmente disponibile su Amazon per il DJI Mic 2 potrebbe rappresentare la soluzione perfetta. Proposto a soli 159€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato di 219€, questo dispositivo si configura come un'opportunità imperdibile per tutti i content creator, videomaker e appassionati di riprese audio e video.

Vedi offerta su Amazon

DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX), chi dovrebbe acquistarlo?

DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX) offre un'esperienza audio di alto livello, grazie alla registrazione in float a 32 bit, capace di mantenere la qualità anche in presenza di improvvisi picchi di volume. Inoltre, il trasmettitore è dotato di una memoria interna che consente fino a 14 ore di registrazione, rendendolo ideale anche per l’uso come registratore autonomo.

Uno dei punti di forza di questo microfono è l'eliminazione intelligente del rumore, che migliora notevolmente la chiarezza della voce anche in ambienti rumorosi o dinamici. La portata fino a 250 metri (secondo standard FCC) amplia le possibilità di utilizzo in contesti professionali e all'aperto, mantenendo sempre una trasmissione stabile e affidabile.

Il design compatto e magnetico consente un posizionamento discreto e professionale, mentre la compatibilità estesa con dispositivi iPhone, Android, fotocamere DSLR e laptop lo rende uno strumento estremamente flessibile. In dotazione si trovano un trasmettitore, un ricevitore, adattatori USB-C, Lightning e jack da 3,5 mm, oltre a una comoda custodia per il trasporto.

Inoltre, i trasmettitori del DJI Mic 2 supportano la connessione diretta ai dispositivi Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 e Osmo Pocket 3, semplificando ulteriormente il flusso di lavoro per i videomaker già integrati nell'ecosistema DJI. Disponibile ora su Amazon a soli 159€, DJI Mic 2 rappresenta una scelta strategica per chi desidera migliorare la qualità delle proprie produzioni senza dover affrontare investimenti eccessivi.