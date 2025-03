Il prossimo incontro di Serie A tra Atalanta e Inter si terrà domenica 16 marzo 2025 alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Come spesso accade, DAZN trasmetterà la partita in chiaro e gratuitamente, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire il match senza necessità di abbonamento. Sarà possibile accedere alla diretta tramite l'app DAZN, disponibile su smart TV, console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Inter in TV e streaming

La partita Atalanta - Inter è prevista per le 20:45 del 16 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L'Atalanta arriva a questo importante appuntamento con una serie positiva: nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, posizionandosi attualmente al terzo posto in classifica. La squadra di Gian Piero Gasperini ha mostrato solidità sia in attacco che in difesa, consolidando la propria candidatura per un posto in Champions League nella prossima stagione.

L'Inter, dal canto suo, guida la classifica con una striscia di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La formazione di Simone Inzaghi ha dimostrato una notevole capacità offensiva, mantenendo al contempo una difesa solida. Tuttavia, per la sfida contro l'Atalanta, l'Inter dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave: Darmian, Zalewski, Zielinski e probabilmente Di Marco saranno assenti.

Probabili formazioni Atalanta - Inter

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e desiderate seguire la partita tra Atalanta e Inter, non preoccupatevi: con una delle migliori VPN potrete aggirare le restrizioni geografiche e accedere al servizio di streaming italiano. Utilizzando una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e guardare la partita come se foste fisicamente nel paese, accedendo a Dazn o Sky Sport senza problemi. Alcuni dei provider più consigliati includono NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost, che garantiscono alta velocità e sicurezza durante la navigazione.