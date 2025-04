La Serie A continua a regalare emozioni e il 6 aprile, alle ore 18:00, si affronteranno due squadre dal grande blasone, l'Atalanta e la Lazio, in un incontro che si preannuncia ricco di spettacolo. Se non volete perdervi nemmeno un minuto di azione, potrete seguire la partita in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sports 251. Ma se vi trovate all’estero e temete di non riuscire a seguire l’incontro, niente paura: esistono soluzioni per non perdere il match, come l’utilizzo di una delle ottime VPN in commercio, che vi permetterà di accedere ai canali italiani e guardare la partita senza restrizioni geografiche.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Lazio in TV e streaming

La partita Atalanta - Lazio è prevista per le 18:00 del 6 aprile e sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sports 251.

Come arrivano le due squadre

L'Atalanta si presenta a questa sfida con un bilancio altalenante nelle ultime cinque partite, avendo ottenuto 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. Nonostante qualche passo falso, la squadra di Gian Piero Gasperini sta ancora giocando un buon calcio, dimostrando solidità e determinazione. Con 3 punti in più rispetto alla Lazio, l’Atalanta occupa attualmente la 3ª posizione in classifica e punta a mantenere la sua posizione di vertice, cercando di sfruttare al meglio il fattore campo. La squadra arriva motivata e vuole continuare a dare battaglia per un posto nelle competizioni europee.

Dall'altra parte, la Lazio ha avuto un rendimento meno convincente nelle ultime settimane, con 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite. I biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, sembrano essere in una fase di assestamento, cercando di trovare la continuità di gioco che li aveva resi una delle squadre più temute della scorsa stagione. Attualmente al 7° posto, la Lazio ha bisogno di un risultato positivo in questo incontro per risalire in classifica e non perdere il treno delle posizioni europee.

Probabili formazioni Atalanta - Lazio

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Retegui, Lookman. All.: Gasperini.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e non riuscite ad accedere ai canali italiani, non disperate. Potrete seguire il match utilizzando una delle migliori VPN disponibili, come quelle suggerite in calce. Questi servizi vi permetteranno di connettervi a un server in Italia e accedere così a Dazn o Sky Sport, come se foste nel nostro paese. La VPN garantirà anche la sicurezza della vostra connessione, proteggendo la vostra privacy online mentre vi godete il match in tutta tranquillità.