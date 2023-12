Dove vedere Atalanta - Milan in TV e streaming

Questa sera alle ore 18:00 avrà luogo lo scontro fra Atalanta e Milan presso lo Gewiss Stadium. Il match è valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 e, se vi state chiedendo come vederlo, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni utili sulle formazioni delle due squadre e su come seguire la partita in TV e in streaming.

L'Atalanta attualmente si trova all'ottavo posto con 20 punti, a meno quattro dal quarto posto, ma ha incontrato difficoltà con tre partite senza vittorie, incluso l'ultimo incontro perso per 3-0 in trasferta contro il Torino. Il Milan, invece, al momento occupa la terza posizione in classifica con 29 punti, a meno sei dall'Inter in testa e, nell'ultimo turno, ha ottenuto una vittoria per 3-0 in casa contro il Frosinone.

Dove vedere la partita?

La partita sarà trasmessa in TV stasera, 9 dicembre, alle 20:45 in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati non dovranno, dunque, fare altro che collegarsi alle app da un qualsiasi dispositivo compatibile per godersi il match. Vi ricordiamo che DAZN è accessibile da smartphone, tablet, smart TV e console di gioco; sono anche compatibili con dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV Box.

Probabili formazioni di Atalanta - Milan

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookmann. Ballottaggi: De Ketelaere 55% – Muriel 45%; Toloi 55% – Djimsiti 45%. Indisponibili: Scamacca, Palomino, Toure, Djimsiti (in dubbio), Toloi (in dubbio)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Ballottaggi: Chukwueze 55% – Leao 45%. Indisponibili: Kalulu, Leao, Pellegrino, Okafor, Thiaw, Leao (in dubbio), Kjaer (in dubbio)

Come vedere Atalanta - Milan se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.