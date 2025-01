L'incontro tra Atalanta e Torino, valido per la 23ª giornata della Serie A, è in programma il 1° febbraio alle ore 18:00. La partita si disputerà allo Stadio Gewiss di Bergamo e sarà visibile esclusivamente su DAZN. Se siete all'estero e volete seguire l'incontro, non preoccupatevi: grazie a una delle migliori VPN, potrete accedere senza problemi ai contenuti di DAZN come se foste in Italia. Quindi, assicuratevi di avere una connessione sicura e stabile per non perdere nemmeno un minuto di azione.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Torino in TV e streaming

La partita Atalanta - Torino è prevista per le 18:00 del 1 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

L'Atalanta arriva a questa sfida con una forma altalenante. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto 3 pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria, risultati che, pur non essendo del tutto negativi, hanno rallentato la corsa verso le posizioni di vertice. Nonostante ciò, la squadra di Gian Piero Gasperini si trova al terzo posto in classifica, a una distanza relativamente ridotta dal secondo posto, e continuerà a lottare per consolidare la sua posizione nelle prossime giornate.

Il Torino, invece, sta vivendo un periodo di difficoltà, pur essendo una squadra sempre competitiva. Nelle ultime cinque partite, i granata hanno registrato 4 pareggi e 1 sola vittoria, un rendimento che non gli ha permesso di fare il salto di qualità in classifica. Attualmente, la squadra allenata da Ivan Juric si trova al decimo posto e dovrà fare di più per riemergere nelle zone alte della Serie A.

Probabili formazioni Atalanta - Torino

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ruggeri; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

Come vedere Atalanta - Torino dall'estero

Se vi trovate all’estero e desiderate vedere Atalanta Torino, l’unica opzione legale è DAZN, che detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A. Tuttavia, per accedere al servizio in streaming italiano, potreste incorrere in restrizioni geografiche. La soluzione? Utilizzare una delle migliori VPN, che vi permetterà di "mascherare" la vostra posizione e fare in modo che DAZN riconosca la vostra connessione come proveniente dall’Italia. Così facendo, avrete accesso a tutti i contenuti disponibili nel nostro paese e potrete godervi la partita senza alcun problema.