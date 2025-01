Il 29 gennaio alle 21:00 si terrà uno degli incontri più attesi della Champions League, con il Barcellona che ospiterà l'Atalanta. Un match che promette emozioni forti, con le due squadre pronte a sfidarsi per consolidare le loro ambizioni europee. Per chi vuole seguire l'evento in diretta, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Action, Sky Sports 254 e Now. Non preoccupatevi se vi trovate all'estero: grazie ai servizi di streaming di Sky, sarà possibile guardare il match ovunque, con un'ottima qualità video. Se doveste riscontrare difficoltà nell'accesso da fuori Italia, una soluzione rapida e efficace è l'uso di una VPN premium, che vi permetterà di accedere ai contenuti come se foste nel nostro paese.

Dove vedere Barcellona - Atalanta in TV e streaming

La partita Barcellona - Atalanta è prevista per le 21:00 del 29 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Sky e Now.

Come arrivano le due squadre

Il Barcellona arriva a questo incontro con una forma straordinaria, avendo conquistato 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 partite. Con questo ruolino di marcia, la squadra di Xavi si trova attualmente al 2° posto in classifica, in piena lotta per il primato. Il gruppo è in grande fiducia, con le stelle come Lewandowski e Pedri protagonisti di prestazioni di alto livello. La loro solidità difensiva, unita a un attacco che segna con regolarità, rende il Barcellona una delle squadre più temute di questa stagione.

D'altro canto, l'Atalanta arriva al match con un bilancio misto nelle ultime 5 partite: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Nonostante qualche difficoltà, la squadra di Gasperini ha continuato a mostrare la sua tipica aggressività e il gioco offensivo che la contraddistingue. Attualmente al 7° posto in classifica, l'Atalanta è ancora in piena corsa per un posto nelle posizioni che garantiscono l’accesso alle coppe europee. Il rientro di alcuni giocatori chiave potrebbe dare la spinta necessaria per affrontare un avversario di livello come il Barcellona.

Probabili formazioni Barcellona - Atalanta

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde; Gavi, Casado, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Come vedere Barcellona - Atalanta dall'estero

Se vi trovate fuori dall'Italia e volete seguire la sfida tra Barcellona e Atalanta, non temete: ci sono diverse soluzioni per guardare l'incontro in streaming. Sky Sport offre la possibilità di vedere la partita su Now, ma se non siete in Italia, potreste incorrere in restrizioni geografiche. La soluzione migliore in questi casi è l’utilizzo di una VPN, che vi consentirà di cambiare virtualmente la vostra posizione geografica e accedere ai contenuti come se foste in Italia. Con una VPN, potrete godervi il match in diretta ovunque vi troviate.