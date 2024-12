Foto di jarmoluk da Pixabay

Dove vedere Bayer Leverkusen - Inter in TV e streaming

La partita Bayer Leverkusen - Inter prevista per le 21:00 del 10 dicembre sarà trasmessa in diretta solo su Sky e NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Bayer Leverkusen: Le Aspirine si preparano ad affrontare l'Inter in una sfida decisiva di Champions League, con un bilancio storico non favorevole contro i nerazzurri, avendo perso tutti e tre i precedenti europei. Nonostante questo dato statistico negativo, il Bayer attraversa un momento di forma straordinario, specialmente nelle gare casalinghe dove ha vinto sette delle ultime otto partite europee. La squadra di Xabi Alonso può contare su un attacco prolifico che ha prodotto ben 27 gol nelle ultime otto gare europee casalinghe, subendone solo sei. Un punto di forza particolare è l'accuratezza nei passaggi sotto pressione (84%), seconda solo al Manchester City in questa Champions.

Situazione Inter: L'Inter arriva alla BayArena in uno stato di forma eccezionale in Champions League, con un record impressionante di quattro vittorie consecutive senza subire gol. La squadra di Simone Inzaghi ha l'opportunità di stabilire un record storico, potendo diventare la prima squadra a mantenere la porta inviolata nelle prime sei giornate di una singola edizione della Champions League. Un ruolo fondamentale in questa solidità difensiva lo sta giocando Yann Sommer, che ha mantenuto la porta inviolata nel 75% delle sue presenze in Champions con l'Inter. La sfida si preannuncia particolarmente interessante anche per il confronto tra due squadre dal gioco molto tecnico, con il Bayer guidato dal talento di Florian Wirtz, già autore di tre gol in apertura di partita in questo torneo, e l'Inter che cerca di consolidare la sua posizione per accedere agli ottavi di finale.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Inter

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Palacios, Schick. All. Alonso.



Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Bisseck; Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Come vedere Bayer Leverkusen - Inter dall'estero

I tifosi dell'Inter che domani saranno fuori dall'Italia e vogliono assistere all'incontro tra le due squadre hanno a disposizione metodi efficaci per superare le restrizioni geografiche. Una soluzione particolarmente valida è l'utilizzo di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di comprovata affidabilità.