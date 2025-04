Il 20 aprile alle ore 18:00 andrà in scena al Dall’Ara uno degli incontri più attesi della giornata di Serie A: Bologna - Inter. Un match ricco di significato, con entrambe le squadre a caccia di punti importanti, seppur per obiettivi molto diversi. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, e sarà disponibile sia in TV che in streaming online per gli abbonati. Se vi trovate all'estero, non preoccupatevi: esistono modi sicuri e legali per seguire la partita in diretta ovunque vi troviate.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Bologna - Inter in TV e streaming

La partita Bologna - Inter è prevista per le 18:00 del 20 aprile e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Come arrivano le due squadre

Il Bologna arriva a questo appuntamento in uno stato di forma più che positivo. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Thiago Motta ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, consolidando la propria posizione nella parte alta della classifica. Attualmente i rossoblù occupano il 5° posto, pienamente in corsa per un posto in Champions League. Il lavoro di Motta continua a dare frutti, con un gioco brillante e una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi.

L’Inter, dopo un inizio di stagione complicato, sembra aver finalmente trovato un po' di stabilità. Nelle ultime cinque giornate, i nerazzurri hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, risultati che hanno dato fiducia all’ambiente. Nonostante ciò, la squadra milanese si trova attualmente al 14° posto, una posizione decisamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione. La trasferta di Bologna rappresenta un banco di prova importante per capire se questa ripresa è davvero solida o solo temporanea.

Probabili formazioni Bologna - Inter

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebicher, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate fuori dall’Italia ma non volete perdervi neanche un minuto di Bologna - Inter, il modo migliore per guardare la partita è utilizzare una VPN, possibilmente premium. Servizi come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark vi permettono di collegarvi a un server italiano, accedere ai vostri abbonamenti su DAZN o Sky come se foste a casa e guardare la partita in streaming senza interruzioni. Ricordatevi sempre di scegliere una VPN affidabile e con buone prestazioni per evitare rallentamenti o problemi di connessione durante il match.