8 febbraio alle 18:00 si svolgerà una sfida importante di Serie A tra Empoli e Milan, e per chi desidera seguire l'incontro in diretta, l'unica opzione disponibile è il servizio di streaming di DAZN. Se vi trovate in Italia, l'accesso sarà semplice tramite l'abbonamento a DAZN, ma per chi è all'estero, ci sono ancora soluzioni per non perdere l'evento. Utilizzare una VPN affidabile vi permetterà di simulare la vostra posizione in Italia, accedendo così al servizio come se foste nel nostro paese. Con una VPN, potrete aggirare le restrizioni geografiche e vedere la partita comodamente, ovunque vi troviate.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Empoli - Milan in TV e streaming

La partita Empoli - Milan è prevista per le 18:00 dell'8 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

L'Empoli arriva a questa partita in un periodo difficile. La squadra toscana ha collezionato tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite, senza riuscire a trovare una vittoria. I pareggi contro Verona e Lecce hanno contribuito a mantenere la squadra a distanza dalla zona retrocessione, ma con soli 19 punti in classifica, l'Empoli si trova attualmente al 16° posto. La lotta per la salvezza si fa sempre più intensa, e una prestazione positiva contro il Milan potrebbe essere cruciale per risollevare il morale della squadra.

Il Milan, dal canto suo, ha avuto una forma altalenante nelle ultime cinque partite, con due pareggi, due vittorie e una sconfitta. La squadra di Pioli ha alternato prestazioni convincenti a momenti di difficoltà, ma si trova comunque in una posizione più sicura, occupando l'8° posto con 35 punti. La sconfitta contro la Juventus è stata un duro colpo, ma le vittorie contro Bologna e Spezia hanno confermato la qualità della squadra. Con la zona Champions ancora a portata di mano, il Milan cercherà di sfruttare questa partita per rilanciarsi e consolidare la propria posizione in classifica.

Probabili formazioni Empoli - Milan

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace, Pezzella; Esposito, Colombo

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez

Come vedere Empoli - Milan dall'estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire Empoli - Milan su DAZN, l'accesso potrebbe essere limitato a causa delle restrizioni geografiche. In questo caso, la soluzione migliore è utilizzare una VPN di qualità. Una VPN consente infatti di simulare la vostra posizione in Italia, aggirando così il blocco dei contenuti e permettendovi di godervi la partita in streaming come se foste nel paese. Assicuratevi di scegliere una VPN affidabile e con server veloci, per una visione fluida. Quelle consigliate in basso vanno benissimo.