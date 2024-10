La partita tra Fiorentina e Milan, valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2024-2025, si disputerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 6 ottobre 2024, con calcio d'inizio alle ore 20:45. Analizzando le statistiche storiche tra queste due squadre in Serie A, emerge un quadro che evidenzia un sostanziale vantaggio del Milan nei confronti della Fiorentina. I rossoneri hanno infatti ottenuto 78 vittorie su 168 incontri totali (con 44 pareggi e 46 sconfitte), un numero di successi superato solo da quelli ottenuti contro la Roma (80) nella loro storia nel massimo campionato italiano.

Dove vedere Fiorentina - Milan in TV e streaming

La partita Fiorentina - Milan prevista per le 20:45 del 6 ottobre sarà in esclusiva DAZN, con inizio alle 20:30. Non c'è quindi momento migliore per approfittare della promozione valida solo per questo week-end di abbonarsi a soli 19,99€ al mese per i primi tre mesi scegliendo il piano annuale!

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Fiorentina: La Fiorentina sta attraversando un periodo di grande equilibrio in questo inizio di stagione. La squadra viola ha pareggiato quattro delle prime sei gare (1 vittoria, 1 sconfitta), un evento raro nella sua storia, verificatosi solo altre tre volte. Se dovessero pareggiare anche contro il Milan, eguaglierebbero il record di cinque pareggi nelle prime sette partite, stabilito nella stagione 1980/81.

Situazione Milan: Il Milan sta vivendo un inizio di stagione eccezionale, soprattutto dal punto di vista offensivo. I rossoneri vantano il miglior attacco del campionato con 14 reti segnate nelle prime sei partite, il doppio di quelle realizzate dalla Fiorentina. Questo rendimento offensivo è tra i migliori delle ultime 24 stagioni per il Milan, eguagliando il dato del 2020/21 e superato solo dai 19 gol segnati nel 2002/03.

Probabili formazioni Fiorentina - Milan

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Palladino.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca

Come vedere Fiorentina - Milan dall'estero

Per gli appassionati della Fiorentina e del Milan che si trovano fuori dall'Italia ma non vogliono perdersi questo emozionante match di Serie A, c'è una soluzione pratica per assistere alla partita in diretta. L'impiego di una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di ottima qualità può rappresentare la chiave per aggirare le limitazioni geografiche e godersi la trasmissione come se si fosse sul suolo italiano.